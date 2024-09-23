«Так я стал предателем». Как футболист «Зенита» Глушенков вдруг стал врагом и почему с ним хочет поговорить Карпин с глазу на глаз

Источник: Александр Демьянчук / ТАСС







Неосторожное высказывание футболиста «Зенита» Максима Глушенкова в интервью комментатору Нобелю Арустамяну о сборной России сделало из него едва ли не главного врага патриотически настроенных граждан. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, что бывает, когда говоришь не подумав.



Что случилось



Интервью триумфально начавшего футбольный сезон в своем новом клубе полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова комментатору Нобелю Арустамяну вышло на YouTube еще 18 сентября, однако с тех пор не проходит и дня, чтобы кто-то не предъявил 25-летнему футболисту за его высказывания. Дошло до того, что 23 сентября с призывами наказать игрока выступили депутаты Госдумы, а главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил о желании поговорить с ним тет-а-тет о его словах.



И хотя интервью длится час, бо́льшая часть претензий к Глушенкову возникла из-за этого короткого диалога о сборной России:

— Ты себя игроком сборной России ощущаешь?



— Если я там был, то да. Если бы ни разу меня туда не вызвали, то я бы не считал себя игроком сборной России. Так я там был, на сайте РФС есть, значит, да. А может, уже убрали, не знаю.



— Но тебя не вызывают в сборную.



— Ну и что? Я уже там был.



— То есть тебя матчи с Вьетнамом не мотивируют?



— Нет. Мне лучше с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой потренироваться. Более интересно будет.



— Ты сказал, что смысла в сборной сейчас не видишь, но при этом в сборную поедешь, если вызовут. У меня это не стыкуется. В чем смысл тогда?



— Если вызывают, нет никаких повреждений, то надо ехать.



— Но смысла ты не видишь?



— Это сугубо мое личное мнение. Я точно так же отношусь и к товарищеским играм в клубе. Зачем напрягаться? Можно получить травму, еще что-то, правильно? А потом ты в официальных матчах будешь курить на трибуне.



И что тут началось! Глушенкову за несколько дней ответили, кажется, все, кто только мог, — от депутатов до тренеров по фигурному катанию.



Кто выступил против Глушенкова



Одним из самых яростных критиков слов футболиста «Зенита» стал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.



«Провокационные слова, но это слова точно не гражданина Российской Федерации. Он имеет право отказаться от сборной вообще, но тогда и отношение к нему будет соответствующее. К российским игрокам, которые не пытаются попасть в сборную, нужно относиться с осторожностью. Надо руководителям клуба и РФС серьезно задуматься. Есть комиссия по этике. Это высказывания провокационные, это высказывания, может, даже иноагента. Это неуважение к сборной, к тренерскому штабу национальной команды, к РФС, к стране», — заявил Свищев.



Прошлась по Глушенкову и заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.



«Совершенно не воспринимаю такие слова. Но пусть не вызывается в сборную, раз не считает нужным. Нам такие мнения неинтересны, и слушать их вредно», — сказала она.



Впрочем, многих коллег по цеху также задело интервью футболиста «Зенита». В частности, бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин обвинил Глушенкова в мелочности.



«Глушенков привык играть в футбол за деньги. А в сборной играют за честь. Это является мечтой любого футболиста с самого детства. Возможно, решение Глушенкова основано на том, что в сборной не платят, а он будет тренироваться там, где платят», — сказал экс-голкипер.



Бывший футболист «Зенита» Роман Широков увидел в словах Глушенкова отсутствие патриотизма.



«Очень плохо, что Глушенков сказал так про сборную. Национальная команда — это вершина того, что есть в российском футболе. Если нет чувства патриотизма, то, может, вообще не надо играть в российском чемпионате? Пусть едет куда-нибудь. Зачем мы ему деньги платим?» — сказал Широков.



Более резко отреагировал представитель старшего поколения, экс-футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.



«Глушенков — глупенький сопляк. Из-за своих непонятных амбиций он пропадет как игрок. Такие футболисты недостойны сборной России. Поведение Глушенкова я считаю предательством», — отметил бывший защитник ЦСКА.



Кто поддержал



Впрочем, были и те, кто выступил на стороне Глушенкова. Главный адвокатом игрока неожиданно оказался бывший футболист сборной России Александр Мостовой.



«А что, Глушенков все правильно сказал про игры сборной. И он же это про матчи с Вьетнамом и Таиландом говорит, а не в целом. То же, что и я всегда говорил. Так каждый второй футболист считает на самом деле», — заявил экс-игрок «Сельты».



Бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк также не увидел ничего предосудительного в интервью Глушенкова.



«В его словах чувствуется дерзость. Человек играет, забивает, на хорошем счету в клубе. От сборной он не отказывался. А депутатам надо заниматься своими делами. Публичной критики он точно не заслуживает», — подчеркнул Погребняк.



Выступил против публичной травли еще один бывший игрок петербургской команды — Юрий Жирков.



«Слова Глушенкова — его мнение. Я не увидел в его словах неуважения к сборной и стране. Возможно, Максим так сказал из-за недопониманий с Карпиным. Думаю, сидит в игроке, что его раньше не вызывали в сборную. Тем более вторую игру во Вьетнаме отменили. Ездили 30 человек, многие не сыграли. А летать по 20 часов — тяжеловато», — сказал бывший защитник сборной России.



Что дальше



Российский футбольный союз 23 сентября опубликовал предварительный состав сборной России на октябрьский сбор, и в нем внезапно оказался Максим Глушенков. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин признался, что причиной для этого в том числе стали слова футболиста.



«Его интервью тоже повлияли на наше решение его вызвать. Я хочу тет-а-тет, глаза в глаза поговорить с человеком, который сказал то, что сказал. И понять его позицию», — объяснил Карпин.



Глушенков на это ответил, что рад вызову и всегда готов пообщаться с Карпиным на любые темы.



«Как я говорил ранее, играть за сборную своей страны — большая честь. Ничего не изменилось. Если я нужен на поле команде и тренеру, то поеду. Дай бог, чтобы не было травм. Готов ли пообщаться с Карпиным тет-а-тет? Всегда готов. Никогда не ухожу от разговоров», — сказал полузащитник «Зенита».



Осталось дождаться, увидим ли мы Глушенкова после этого разговора снова в сборной.

