Чемпион мира по плаванию из Петербурга получил нейтральный статус от World Aquatics

Чемпион мира по плаванию из Петербурга Андрей Минаков и чемпионка России Ника Годун, родившаяся в Москве, получили нейтральный статус для участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics). Об этом в среду, 9 октября, сообщает РИА Новости.



Известно, что в феврале этого года Минаков, который теперь выступает не за Петербург, а за Татарстан, заявлял о нежелании принимать нейтральный статус, чтобы участвовать в Олимпиаде в Париже. В то же время в июне 2024 года призер Олимпиады и чемпионка мира Юлия Ефимова получила нейтральный статус для участия в летних Олимпийских играх в Париже, но ей не удалось пройти отбор на международных соревнования.



Напомним, в прошлом году Международная федерация водных видов спорта разрешила российским и белорусским пловцам участвовать в международных соревнованиях, но при соблюдении ряда условий. Запрещены любые национальные символы, включая флаги из разных исторических эпох России. Выступать россияне будут под флагом World Aquatics. Также запрещен гимн. Опять же любой, который может ассоциироваться с Россией или ее историей. Вместо него — официальная мелодия World Aquatics.