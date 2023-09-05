Российских пловцов допустили до международных стартов, но выдвинули унизительные требования

Фото: Егор Алеев/ТАСС Поделиться Поделиться





Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) опубликовала критерии допуска российских и белорусских спортсменов до соревнований. Помимо стандартных требований есть и совершенно неожиданные. Отдел спорта «Фонтанки» разобрал критерии по пунктам и узнал, что об этом думают сами пловцы и их тренеры.



Международная федерация водных видов спорта разрешила российским и белорусским пловцам участвовать в международных соревнованиях, но при соблюдении ряда условий. Большинство из них уже более или менее привычные. Запрещены любые национальные символы, включая флаги из разных исторических эпох России. Выступать россияне будут под флагом World Aquatics. Также запрещен гимн. Опять же любой, который может ассоциироваться с Россией или ее историей. Вместо него — официальная мелодия World Aquatics.



Форма российских спортсменов должна быть однотонной и белой. Эти требования актуальны для любой одежды — тренировочной, соревновательной и той, в которой пловец приезжает к месту проведения официальных стартов. Но даже столь аскетичный стиль, который вроде бы не оставляет места для интерпретаций, сначала должны утвердить организаторы.



Сами пловцы не должны иметь никаких связей с силовыми ведомствами страны и ни в какой форме не высказывать поддержку боевым действиям. Ну и запрет на командные соревнования.

Последний пункт сразу оставляет за бортиком водное поло, парные и групповые выступления синхронисток, парные упражнения у прыгунов в воду, а также плавательные эстафеты.

Больно, но к этим требованиям уже все привыкли. В основном это те же условия, которые выдвигал Международный олимпийский комитет в марте. Почти все федерации, которые уже высказались о допуске россиян, их по сути просто скопировали. Но World Aquatics пошла дальше и придумала дополнительные пункты. Самый странный — россиянам и белорусам запретили общаться с журналистами.



«Нейтральным индивидуальным атлетам и их персоналу не разрешается проходить через микст-зону или участвовать в пресс-конференциях в течение соревнований. Также запрещено давать интервью СМИ во время этих соревнований», — говорится в тексте документа.

«Мы признаем свою ответственность за создание конкурентной, справедливой и инклюзивной среды для каждого спортсмена», — добавил свой комментарий к этому пункту президент World Aquatics Хусейн Аль-Мусаллам.



Каким образом инклюзивная среда сочетается с требованием молчать для отдельных групп спортсменов, понять сложно.



Вероятно, таким образом Международная федерация хочет избежать провокаций и уберечь самих спортсменов, но формулировка, которая используется в официальном пресс-релизе, больше похожа на то, что спортсменам просто хотят заткнуть рот.

Не менее нелепое требование — один спортсмен на одну дистанцию. До такого тоже еще никто не додумался.

«Бюро World Aquatics признает самоотверженность, целеустремленность и талант спортсменов, независимо от их национальности», — еще один странный комментарий Аль-Мусаллама.



Ведущие сборные, как правило, выставляют на дистанцию двоих спортсменов. Так было даже на Олимпиаде в Токио, где россияне выступали в нейтральном статусе. Тогда, напомним, на 100-метровке на спине Евгений Рылов с Климентом Колесниковым в итоге взяли золото и серебро соответственно.

Третье придуманное World Aquatics требование: квалификационное время для попадания на официальные международные старты под эгидой федерации нужно показать за пределами России и Беларуси на турнире, одобренном федерацией. Тут ситуация совсем сложная. Регулярно появляются новости, что тем или иным российским спортсменам не дали визы для выступления за границей. Допустим, получится выбраться, например, куда-то в Азию или страны СНГ. Но вряд ли таких поездок будет много (а скорее всего одна или две, если совсем сильно повезет), а это значит, что результат нужно будет показать сразу максимальный. То есть права на ошибку нет.



Во Всероссийской федерации плавания всю ночь думали, как отреагировать на этот документ. В итоге под утро лишь смогли заявить, что «приступили к изучению опубликованных критериев» и что «многие из критериев требуют дополнительного разъяснения».

«Однако сейчас можно сказать, что улучшений по данной ситуации не наблюдается. Полученная от World Aquatics информация будет обсуждаться на ближайшем заседании президиума ВФП. После изучения данного вопроса президент федерации Владимир Сальников выступит с официальным заявлением», — подытожили во Всероссийской федерации.

Действующая рекордсменка мира на дистанции 200 метров брасом петербурженка Евгения Чикунова в эфире «Матч ТВ» назвала требования нечестными, особенно пункт «одна дистанция — один спортсмен».

— Нахожу это максимально нечестным, — заявила Чикунова. — В целом поняла, что нас не ждут, и эти требования предполагают, что многие не смогут их выполнить. Время нужно, чтобы все это изучить, и не совсем понятно, как все это может вообще выглядеть.



В разговоре с «Фонтанкой» Чикунова отказалась от дополнительных комментариев. Ее тренер Витта Новожилова высказалась чуть более развернуто.

— Как наша федерация скажет, так и будет, — заявила Новожилова. — Но вообще, лично я считаю, что это всё — это не для нас. У нас даже маникюр в цветах российского флага. Но какое решение наша федерация примет, так и будет. Мы не идём вразрез с государством. Сам документ я еще не читала. Наверное, нам скоро дадут какие-то указания. Мы все выполним.

— А что насчет пункта — один спортсмен на одну дистанцию?

— Ну странный, а что, от нас с Женей (Чикуновой. — Ред.) зависит? Они так установили. Почему? Непонятно. А что, я скажу: «Нет, мы против этого»? Несправедливо, но у Жени не будет проблем. Она одна, она первая. Поэтому подождём сейчас, что будет. Вот. Всего доброго.



Главный тренер сборной Петербурга по плаванию Михаил Горелик тоже оказался фаталистом.

— Конечно, это все не очень приятно, но все это зрело еще с 2016 года, — отметил он. — Не было бы сейчас СВО, допустим, всё равно бы нам какие-то палки в колеса поставили. Нас заставляют почувствовать, что мы в чем-то виноваты, хотя мы ни в чем не виноваты. Лично мне все это очень неприятно. На нас заранее повесили ярлыки. На нас уже давно косились на всех международных соревнованиях. Я вам так скажу: мы люди государственные, поэтому, если скажут, что надо ехать на таких условиях, мы поедем. Приветствуем мы это или не приветствуем. Не скажут — не поедем. Вот такая наша политика. Международному олимпийскому комитету мы все равно ничего не докажем. Результаты наших спортсменов говорят о том, что мы можем достойно выступать на любых соревнованиях, любого уровня. Мы едины с нашим государством, будем все делать, как нам скажут.



— Вы так говорите, как будто вы совсем подневольные люди.

— Да какие мы подневольные. У нас уже несколько человек сменили гражданство и уехали в другие страны. Никто и никого не держит в этой ситуации. А мы работники, как говорится, скажут нам, пошлют в командировку, мы поедем туда и достойно выступим. Если не пошлют в командировку, значит, не поедем. Скажем так.

— Если все-таки скажут выступать, легко ли будет выполнить пункт о том, что квалификационное время для попадания на старты надо достичь за пределами России и Белоруссии. Сейчас же очень много проблем с визами.



— В принципе, мы можем съездить в Казахстан, в Китай или еще куда-то и там выступить. В плавании нетрудно сдать квалификационные нормативы. Есть нормативы А, нормативы В, и спокойно едешь, имеешь право выступать на Олимпийских играх.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

