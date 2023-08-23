Российские гребцы пропустят молодежный чемпионат Европы из-за того, что им не дали визы в Германию

Российские спортсмены не примут участие в молодежном чемпионате Европы по гребле в Германии для участников до 23 лет, сообщили 23 августа на сайте Федерации гребного спорта РФ (ФГСР). Мероприятие будет проходить в Крефельде с 25 по 27 августа. Несмотря на то, что оргкомитет принял заявки от российских участников, Германия не предоставила им визы.



Ожидалось, что на соревнованиях представят Россию Александр Яковлев, Анастасия Любич, Олег Дудко и Иван Кладов. Главный тренер команды Александр Зюзин подтвердил проблемы с визами и отметил, что вместо чемпионата Европы спортсмены отправятся на молодежное первенство в Белоруссии.