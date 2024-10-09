Сборная России по футболу сыграет с командой Сирии после отказа Пакистана

Сборная России по футболу нашла соперника на ноябрь. Как рассказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин 9 октября на пресс-конференции в Москве, россияне сыграют против Сирии.

По словам Карпина, еще в июне сборная знала, что в октябре будет встреча с Пакистаном. «Были договоренности, но в сентябре люди из Пакистана перестали выходить на связь», — заявил тренер.

Карпин добавил, что на ноябрь запланированы два соперника. Сирия — один из них. «Приедут ли они — нет информации», — отметил главный тренер сборной России.

Представители сборной Сирии пока не подписывали с РФС контракт на проведение товарищеской игры, заявил ТАСС начальник команды Сирии Муафак Фатхаллах.

Ранее стало известно, что сборная Пакистана вопреки предварительным договоренностям отказалась играть с Россией, предложив отправить некую неофициальную команду. Однако Валерий Карпин заявил, что в таком матче нет смысла.