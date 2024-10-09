«Боря выстрелил в воздух, чтобы дать ему убежать». Опубликованы воспоминания о Немцове в день его рождения

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Сегодня Борису Немцову, экс-зампреду правительства РФ, могло бы исполниться 65 лет. В честь этого дня его экс-возлюбленная Екатерина Одинцова поделилась в своих соцсетях воспоминаниями о совместной охоте.

Она рассказала, как их пригласили в охотничье хозяйство, где им выдали ружья для засад на кабана. «Мы сидели в ночном лесу, и когда зверь вышел на поляну, Боря выстрелил в воздух, чтобы дать ему возможность убежать,» — отметила Одинцова. Она поинтересовалась, зачем они пришли на охоту, если он не собирался стрелять. На что Борис ответил, что его целью было избежать бессмысленных жертв и он рад, что так получилось. «В каждом его поступке была доброта и жалость ко всему живому», — добавила она.

Также память о Борисе почтила его дочь Жанна, опубликовав на своей странице в соцсетях снимок с отцом и написав: «Очень скучаю».

Борис Немцов — один из лидеров демократического движения 1990-х, первый губернатор Нижегородской области. Также Немцов был депутатом в Госдуме и одним из основателей оппозиционной партии «Союз правых сил». В правительстве он занимал пост первого вице-премьера — министра топлива и энергетики РФ, а также был заместителем премьер-министра РФ Виктора Черномырдина, курируя соцблок, естественные монополии и антимонопольную политику.

Он был убит в 2015 году на Большом Москворецком мосту, который сегодня неофициально называют «Немцовым мостом». Расследование в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства продолжается до сих пор. Исполнителями суд признал пятерых жителей Чечни, которые в итоге получили от 11 до 20 лет лишения свободы. Один из них вышел из колонии этим летом ради участия в СВО. Подробнее о том, каким был политик Борис Немцов, — в материале наших коллег из NN.RU.