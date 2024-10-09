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Бизнес В России могут еще раз повысить пошлины на цветы из недружественных стран

В России могут еще раз повысить пошлины на цветы из недружественных стран

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7 комментариев

Министерство сельского хозяйства РФ не исключает еще одного повышения пошлин на цветы из недружественных стран. Об этом сообщила глава ведомства Оксана Лут на правительственном часе в Совете Федерации в среду, 9 октября, передаёт «Прайм».

Лут отметила, что сейчас на импорт цветов из недружественных стран действует пошлина в 20% и на поставку оттуда приходится 19% всех цветов.

«Поэтому сейчас мы ввели ограничение. Если мы поймем, что, например, нужно что-то подкрутить, увеличить пошлину, значит, мы ее увеличим», — сказала министр.

Напомним, что в августе этого года правительство РФ повысило пошлины на срезанные цветы из недружественных стран сразу на 15%, при этом за килограмм товара должно быть не менее 30 евроцентов.

Об ограничениях на ввоз цветов из-за границы Лут говорила еще в мае, будучи кандидатом на должность нового министра сельского хозяйства. Такая мера, по словам чиновницы, должна поддержать отечественных цветоводов.

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Комментарии
7
NSE
42 минуты
Роза и так уже почти 1000 р. стоит, повышайте дальше, кто их купит? Свои бы цветы сначала научились выращивать.
TigerOld
40 минут
Кто-то понимает тут, что если цены на цветы из недруж еще поднимут, то наши ромашки у метро, сразу станут стоить, как сейчас лилии например стоят ? или кто-то думает, что наши цветы останутся стоить как были ? т.е. НАШенский бизнес не поднимет цены в разы и на РФ цветы ?
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