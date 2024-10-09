В России могут еще раз повысить пошлины на цветы из недружественных стран

Министерство сельского хозяйства РФ не исключает еще одного повышения пошлин на цветы из недружественных стран. Об этом сообщила глава ведомства Оксана Лут на правительственном часе в Совете Федерации в среду, 9 октября, передаёт «Прайм».

Лут отметила, что сейчас на импорт цветов из недружественных стран действует пошлина в 20% и на поставку оттуда приходится 19% всех цветов.

«Поэтому сейчас мы ввели ограничение. Если мы поймем, что, например, нужно что-то подкрутить, увеличить пошлину, значит, мы ее увеличим», — сказала министр.

Напомним, что в августе этого года правительство РФ повысило пошлины на срезанные цветы из недружественных стран сразу на 15%, при этом за килограмм товара должно быть не менее 30 евроцентов.

Об ограничениях на ввоз цветов из-за границы Лут говорила еще в мае, будучи кандидатом на должность нового министра сельского хозяйства. Такая мера, по словам чиновницы, должна поддержать отечественных цветоводов.