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    Правительство повысило пошлины на импорт алкоголя и цветов из недружественных стран

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    Пошлины на импортный алкоголь и срезанные цветы будут повышенны. Во втором случае сразу на 15%.

    Постановление опубликовано 2 августа. Ставка на вино из недружественных стран вырастет до 25% с 20% и составит не менее 2 долларов за литр от таможенной стоимости. Крепкий алкоголь можно ввозить с пошлиной 20%, но не менее 3 евро за литр чистого спирта, это в два раза больше от текущей стоимости.

    Срезанные цветы можно импортировать по ставке 20% и не менее 30 евроцентов за килограм товара. Текущая ставка — 5%.

    Новые пошлины актуальны до конца текущего года.

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