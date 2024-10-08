В Петербурге восстановят 18 заброшенных загородных лагерей за 20 млрд рублей

По его словам, всего в программу включено 18 объектов, их восстановление обойдется ориентировочно в 20 млрд рублей, но сумма будет уточняться по результатам экспертизы. В адресной инвестиционной программе на 2025 год предусмотрено проектирование трех лагерей и еще трех в 2026 году. «Строить три первых объекта начнем в 2027 году», - отметил чиновник.