В Петербурге восстановят 18 заброшенных загородных лагерей за 20 млрд рублей

Власти Петербурга начнут восстанавливать заброшенные загородные лагеря для детей. Об этом в ходе заседания городского правительства рассказал глава комитета по экономической политике Алексей Зырянов 8 октября.
По его словам, всего в программу включено 18 объектов, их восстановление обойдется ориентировочно в 20 млрд рублей, но сумма будет уточняться по результатам экспертизы. В адресной инвестиционной программе на 2025 год предусмотрено проектирование трех лагерей и еще трех в 2026 году. «Строить три первых объекта начнем в 2027 году», - отметил чиновник.
Губернатор Александра Беглова поручил подчиненным взять эту программу на особый контроль. «Ее наскоком сразу не возьмешь, она недешевая. Но когда дети находятся рядом с родительским домом, это всегда комфортнее, и контроль наш осуществляется более жестко», — поддержал идею губернатор Александр Беглов.
Как выглядит проект петербургского бюджета и адресной инвестиционной программы — читайте на «Фонтанке».
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.