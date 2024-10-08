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Город В Петербурге восстановят 18 заброшенных загородных лагерей за 20 млрд рублей

В Петербурге восстановят 18 заброшенных загородных лагерей за 20 млрд рублей

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5 комментариев

Власти Петербурга начнут восстанавливать заброшенные загородные лагеря для детей. Об этом в ходе заседания городского правительства рассказал глава комитета по экономической политике Алексей Зырянов 8 октября.

По его словам, всего в программу включено 18 объектов, их восстановление обойдется ориентировочно в 20 млрд рублей, но сумма будет уточняться по результатам экспертизы. В адресной инвестиционной программе на 2025 год предусмотрено проектирование трех лагерей и еще трех в 2026 году. «Строить три первых объекта начнем в 2027 году», - отметил чиновник.

Губернатор Александра Беглова поручил подчиненным взять эту программу на особый контроль. «Ее наскоком сразу не возьмешь, она недешевая. Но когда дети находятся рядом с родительским домом, это всегда комфортнее, и контроль наш осуществляется более жестко», — поддержал идею губернатор Александр Беглов.

Как выглядит проект петербургского бюджета и адресной инвестиционной программы — читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
5
282694747
30 минут
С табличками Белгород, Курск, Мариуполь, главное не перепутать
281993927
33 минуты
Лагеря.лагеря....
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