МВД предупредило о мошенниках, маскирующих фишинговые порталы под сайты Центробанка и полиции

Мошенники прибегли к новой схеме обмана россиян при помощи фейковых сайтов Центрального банка и МВД. Об этом во вторник, 8 октября, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Злоумышленники начали использовать фишинговые сайты, замаскированные под официальные ресурсы Центрального банка и Министерства внутренних дел», — указали в Telegram-канале управления.

Специалисты также пояснили, что указанные сайты предназначены для проверки данных сотрудников госорганов, но на самом деле являются инструментом преступной деятельности.

Ранее «Фонтанка» писала, что с начала 2024 года в Петербурге жертвами мошенников стали около 4,3 тысячи пенсионеров. В суды в связи с этим поступило заявлений на сумму в 110 млн рублей. Часто доверчивые горожане передают деньги прибывшим курьерам.

Для борьбы с мошенниками Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти создало официальный Telegram-канал «Ленинградский Cyber-страж», где рассказывает, как не попасться на уловки злоумышленников.

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