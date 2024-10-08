В Петербурге задержали молодого курьера мошенников. Студент приехал на заработки из Москвы

Сотрудники уголовного розыска Петербурга выявили молодого курьера телефонных мошенников, приехавшего из Москвы. Спустя два дня своего пребывания в Северной столице студент стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 8 октября.

Источник: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Один из последних инцидентов произошел 6 октября. В полицию обратилась 77-летняя главный библиотекарь одного из учреждений Петербурга, проживающая в доме 31 по Витебскому проспекту. Со слов пенсионерки, ей позвонил якобы сотрудник банка и убедил для «сохранности денег от мошеннических манипуляций» передать сбережения прибывшему курьеру. Так она лишилась 1,075 млн рублей. По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве.

В тот же день на Невском проспекте был задержан подозреваемый в преступлении, им оказался 18-летний житель Москвы, студент 2 курса подмосковного колледжа. Он прибыл в Петербург из Москвы 4 октября на автомобиле с попутчиками. В течение двух дней молодой человек промышлял «дроп»-мошенничеством, забирая деньги у пенсионеров, а затем через банкоматы переводил их на криптокошелек.

На данный момент сыщиками установлена причастность «дропа» к 10 фактам мошенничества — поровну в Москве и Петербурге. В настоящее время устанавливается причастность студента к аналогичным преступлениям.

Ранее «Фонтанка» писала, что жертвой телефонных мошенников в Петербурге стала студентка из Китая. Девушка лишилась 300 тысяч рублей, переведя их незнакомцу для обмена на юани.