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Общество В Петербурге задержали молодого курьера мошенников. Студент приехал на заработки из Москвы

В Петербурге задержали молодого курьера мошенников. Студент приехал на заработки из Москвы

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1 комментарий

Сотрудники уголовного розыска Петербурга выявили молодого курьера телефонных мошенников, приехавшего из Москвы. Спустя два дня своего пребывания в Северной столице студент стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 8 октября.

Один из последних инцидентов произошел 6 октября. В полицию обратилась 77-летняя главный библиотекарь одного из учреждений Петербурга, проживающая в доме 31 по Витебскому проспекту. Со слов пенсионерки, ей позвонил якобы сотрудник банка и убедил для «сохранности денег от мошеннических манипуляций» передать сбережения прибывшему курьеру. Так она лишилась 1,075 млн рублей. По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве.

В тот же день на Невском проспекте был задержан подозреваемый в преступлении, им оказался 18-летний житель Москвы, студент 2 курса подмосковного колледжа. Он прибыл в Петербург из Москвы 4 октября на автомобиле с попутчиками. В течение двух дней молодой человек промышлял «дроп»-мошенничеством, забирая деньги у пенсионеров, а затем через банкоматы переводил их на криптокошелек.

На данный момент сыщиками установлена причастность «дропа» к 10 фактам мошенничества — поровну в Москве и Петербурге. В настоящее время устанавливается причастность студента к аналогичным преступлениям.

Ранее «Фонтанка» писала, что жертвой телефонных мошенников в Петербурге стала студентка из Китая. Девушка лишилась 300 тысяч рублей, переведя их незнакомцу для обмена на юани.

Чтобы как можно меньше людей попадалось на уловки мошенников, Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области создало официальный телеграм-канал «Ленинградский Cyber-страж». В нём публикуются видео с задержаниями преступников, схемы мошенничества с подробным анализом и способы защиты от киберугроз.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

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Комментарии
1
Ъ--ЗНАК !!!
52 минуты
какая же противная новость -- студент обманывает пенсионеров !!! СТУДЕНТЫ, ЗАЧЕМ ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ НА ТАКОЕ???
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