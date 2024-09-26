В Петербурге студентка из Китая обменяла 300 тысяч рублей на «юани»

В Петербурге 23-летняя студентка из Китая попалась на уловку мошенников. Девушка лишилась 300 тысяч рублей, переведя их незнакомцу.
Неприятная ситуация произошла со второкурсницей в среду. Утром ей на телефон в один из китайских мессенджеров пришло сообщение от неизвестного мужчины. Он попросил девушку помочь деньгами. Нужно было всего 640 тысяч рублей.
Студентка согласилась помочь, после чего они перешли в другое приложение. Там мужчина скинул ей номер своей карты. По информации «Фонтанки», сначала девушка перевела мошеннику около 300 тысяч рублей, за что тот обещал перевести девушке 22 тысячи юаней. Однако перевод от него «не прошел», что не смутило девушку.
Мошенник попросил у студентки еще. Девушка попыталась перевести ему 40 тысяч рублей, но операция не прошла. Когда переписки исчезли, она поняла, с кем связалась.
В Петербурге и Ленобласти появился телеграм-канал «Ленинградский Cyber-страж», созданный региональным Управлением по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России. Там рассказывают, как не стать жертвой мошенников.
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