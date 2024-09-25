Около 4,3 тысячи пенсионеров в Петербурге пострадали от телефонных мошенников за неполный 2024 год

Телефонные мошенники продолжают обманывать петербургских пенсионеров. По итогам восьми месяцев 2024 года им удалось похитить деньги у почти 4,3 тысячи горожан пожилого возраста. В суды в связи с этим поступило заявлений на сумму в 110 млн рублей, сообщил прокурор г. Санкт-Петербурга Виктор Мельник, слова которого 25 сентября приводит пресс-служба ведомства.



По итогам восьми месяцев этого года было возбуждено 70 дел по статье о неисполнении оператором связи обязанностей о передаче абонентских номеров (статья 13.2.1 КоАП РФ). В 20 случаях компании были признаны виновными, 16-ти назначены штрафы на сумму более 9 млн рублей, рассказал Мельник.

Речь на заседании коллегии зашла и о росте преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ). За 2023 год их количество выросло почти на 30%, а за восемь месяцев этого - на 20%. Однако раскрываются такие преступления нечасто: 22% в прошлом году и 18,5% в этом, добавил прокурор.



Для борьбы с мошенниками Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области создало официальный телеграм-канал «Ленинградский Cyber-страж», где рассказывает, как бороться с такими угрозами.

