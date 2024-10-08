Чемпионка России по ледолазанию Алёна Власова умерла от укуса клеща в возрасте 35 лет. Об этом стало известно 8 октября из сообщения Федерации альпинизма Свердловской области.

В начале июня Алёну укусил клещ, когда она была на даче у друзей, уточнили в Федерации. На следующий день в больнице она узнала, что клещ был заражен — энцефалит. К концу июня у нее возникли осложнения (менингиальный энцефалит), далее последовали реанимация, кома, 3 месяца на ИВЛ, пневмония с поражением 70 % легких и 5 октября — смерть.