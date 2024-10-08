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Происшествия Чемпионка России по ледолазанию Алёна Власова умерла от укуса клеща

Чемпионка России по ледолазанию Алёна Власова умерла от укуса клеща

3 400
4 комментария

Чемпионка России по ледолазанию Алёна Власова умерла от укуса клеща в возрасте 35 лет. Об этом стало известно 8 октября из сообщения Федерации альпинизма Свердловской области.

«В ледолазной семье трагедия, вчера скоропостижно скончалась скоростница-кировчанка Власова Алёна», — говорится в тексте. У неё остались 10-летняя дочь и муж.

В начале июня Алёну укусил клещ, когда она была на даче у друзей, уточнили в Федерации. На следующий день в больнице она узнала, что клещ был заражен — энцефалит. К концу июня у нее возникли осложнения (менингиальный энцефалит), далее последовали реанимация, кома, 3 месяца на ИВЛ, пневмония с поражением 70 % легких и 5 октября — смерть.

Алёна Власова стала чемпионкой России в скоростной парной гонке в феврале 2024 года.

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Комментарии
4
280206998
54 минуты
Что-то много трупов за один день.
vic_5e4cd1938d1a8
20 минут
Вот журналисты странный народ, их же задача вопросы задавать, создавая свой материал, а заметка порождает элементарные вопросы, которые журналист почему-то не задал или ничего не написал. И это характерно для многих материалов Фонтанки.. Сказано, что погибшая на следующий день знала, что клещ заражён, значит обратилась к врачу. Вопрос, неосвещённый журналистом, погибшая была привита, а после укуса прививку делали? Если журналист узнал и пишет, что клещ энцефалитный, то вряд ли не знает была прививка или нет. Если это неизвестно на момент написания заметки, так и напиши. Хотя, более вероятным представляется вариант, когда редакция специально часть информации сразу не сообщает, чтобы в дальнейшем из одной заметки сделать 100500 однотипных с небольшими дополнениями, якобы, новой информации.
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