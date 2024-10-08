Экс-супруг МотоТани назвал виновника смертельной аварии в Турции

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила невиновность российской байкерши Татьяны Озолиной, более известной как МотоТаня, которая в июле этого года разбилась на трассе Милас — Секе в Турции. Об этом 8 октября рассказал ее бывший муж Станислав Федоренко, запись опубликована в телеграм-канале погибшей.

Российская байкерша МотоТаня погибла 22 июля в провинции Мугла в результате ДТП. Пресса утверждала, что мотоцикл турецкого сопровождающего Онура Обута столкнулся с мотоциклом Озолиной, в результате чего последняя скончалась на месте аварии. Обут утверждал, что авария произошла из-за неправильного обгона, обвинив в трагедии саму МотоТаню.

По его словам, среди улик не хватает видеокамеры Татьяны, которая считается пропавшей, однако свидетели говорят, что камера была найдена и передана в рабочем состоянии турецкому мотоциклисту до приезда полицейских.

При этом близкие до сих пор не получили заключение медицинских экспертов о причине смерти МотоТани. Документ должны подготовить в течение трех месяцев, после чего состоится судебное заседание.

«Мы рассчитываем на справедливость и на то, что виновнику не удастся уйти от ответственности», — отметил Станислав Федоров.

Мужчина также рассказал, что мотоцикл Озолиной до сих пор находится на платной стоянке таможенной службы аэропорта, где он простоит до оформления всех необходимых документов для его транспортировки в РФ. Сделать это планируется не раньше февраля 2025 года.