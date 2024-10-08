На берегу стоять, с якоря сниматься. В Петербурге построят Центр безэкипажных катеров за 2,7 млрд рублей

Источник: скриншот видео rutube.ru / КМЗ







Буквально год назад Петербург предложили превратить в «опорную площадку» нацпроекта по летающим беспилотникам. Похоже, морские дроны наступают БПЛА на пятки. Кингисеппский машиностроительный завод вложит 2,7 млрд рублей в создание в Петербурге Центра по производству безэкипажных катеров, проще говоря, морских дронов. В проект уже инвестировано порядка 100 млн рублей.

Объединить компетенции

На КМЗ целью создания Центра называют объединение компетенций по комплексному производству БЭК (безэксплуатационных, или безэкипажных, катеров. — Прим. ред.) для обеспечения гражданских нужд и гособоронзаказа.

Проект будет реализован в Петербурге и Ленобласти в 2025 году. Компании, которые соберутся на единой площадке, одобрит Минпромторг РФ. Пока что информация о них не разглашается, но после завершения всех этапов согласования реестр участников коллаборации будет опубликован.

Планируется, что ежегодно Центр обеспечит выпуск сотни беспилотников различных категорий, которые могут отличаться по множеству параметров, включая мощность двигателей, водоизмещение, скорость, маневренность и конструктивные особенности, однако конкретные цифры, разумеется, полностью закрыты.

Кроме предоставления своей площадки, КМЗ направит в развитие проекта 2,7 млрд рублей.

— Будет создан производственный комплекс со специальным технологическим оборудованием для производства всех систем БЭК, собственный испытательный комплекс, включая крытый бассейн, позволяющий в любой сезон проводить проверку всех систем управления и передачи данных, новый цех сборки и формовки корпусных изделий, цех по производству энергетических установок и движителей, а также другого оборудования, — ответили «Фонтанке» на КМЗ.

Понятийный предок брандера

Безэкипажный катер — это малый (длиной 7–12 м и водоизмещением 1–10 т) или сверхмалый (до 7 м и водоизмещением до 1 т) беспилотный военный корабль, оснащенный вооружением, разведывательным оборудованием или боевой частью.

Ведущие морские державы активно исследуют возможности надводных кораблей для операций в прибрежной зоне. Беспилотники могут использоваться как патрульные, разведывательные, ударные и как средства для радиоэлектронной борьбы. При наличии боевой части такие катера называют морскими дронами-камикадзе. Исходя из смысла и поставленных задач, подразумевается, что он должен быть недорогим и вместительным, быстрым к спуску на воду и возврату на борт.

Эксперты выделяют БЭК в новый класс морской техники, развивающий концепцию брандера — понятийного предка БЭК эпохи парусного флота, когда морские сражения велись с использованием огненных атак. К примеру, брандеры активно использовались во время Чесменского сражения на Эгейском море в схватке России с Турцией и помогли сокрушить османский флот.

Водометы 100%-й локализации

Кингисеппский КМЗ был основан в 2013 году как изготовитель энергетического, теплообменного, палубного и судового грузоподъемного оборудования для гражданских и военных нужд, а уже в мае 2022-го его внесли в перечень системообразующих предприятий российской экономики. С 2023 года единственным владельцем завода стал Михаил Даниленко, выкупив 70 % доли НПО «Теханалитика», с которым они не сошлись в видении целей, писала «Фонтанка».

Предприятие имеет лицензии на ремонт и обслуживание военной техники, эксплуатацию ядерных установок и защиту государственной тайны, выполняет гражданские госзаказы на строительство и ремонт судов (в этом году их три, на 141 млн рублей), в том числе и от Минобороны. Ради сотрудничества с «Росатомом» специально по требованию корпорации в этом году КМЗ увеличил уставный капитал. Как подчеркнул в разговоре с «Фонтанкой» Михаил Даниленко, «„Росатом“ хочет видеть, что наша компания устойчива и платежеспособна».

Осечки тоже случаются. По решению Арбитражного суда Москвы этой весной с КМЗ взыскали 76 млн рублей по иску МЧС за срыв поставки двух пожарных катеров.

Завод не публикует отчетность с 2019 года, впрочем, не особенно ее и скрывает: по словам Даниленко, за 2022 год ему удалось нарастить выручку до 5 млрд руб. (с 1,3 млрд в 2018 году).

Роль КМЗ в проекте отводится на изготовление корпусов, двигателей и движителей. Под движителями здесь подразумевается не столько двигатель внутреннего сгорания как таковой, сколько устройство, которое приводит объекты в движение. Применительно к ударным катерам речь идет, как правило, о водометных движителях. На беспилотники Центра, говорят на КМЗ, будут устанавливать водометы собственного производства со 100%-й локализацией.

В проект уже инвестировано порядка 100 млн рублей.

— Сейчас идет возведение дополнительного цеха для сборки и настройки катеров. Увеличивается станочный парк для производства водометов, — пояснили на КМЗ.

Одновременно поставлено новое техническое задание и сформирован договор на разработку системы управления катерами в безэкипажном режиме и с полным отсутствием связи с НИЦ «Радиотехники», входящим в холдинг.

В сентябре на КМЗ завершили испытания и начали серийный выпуск тяжелого дрона «Визир», разработанного совместно с Политехом. Выполненный из алюминиевых сплавов и композитных материалов, при длине в 7 м и массе в 2,4 т, он развивает скорость до 45 км/ч и может решать задачи на расстоянии до 270 миль (примерно 500 км). Катером управляет искусственный интеллект и программа или оператор на берегу.

А кто еще

Компаний, кто занимается в Петербурге морскими беспилотниками, набралось уже на целый кластер.

Одними из первых (в 2018 году) представили безэкипажный катер аспиранты Политеха. Разрабатывать свой «Бук-600» на солнечных батареях они начали аж в 2014 году. Шестиметровая алюминиевая лодка весила всего 120 кг, могла поднять еще 100 в виде груза и разгонялась до 20 узлов.

Весной этого года представил свой БЭК российский разработчик систем автоматического управления движением судна АО «Навис». Безэкипажный катер «Сардина» они разработали совместно с предприятием «Компан Марин». В корпусе из композитных материалов длиной 5,75 м и шириной 1,2 м катер весит 1,6 т.

Годом ранее опытный образец безэкипажного катера «Лабиринт» продемонстрировал концерн «Моринформсистема-Агат». При длине 2,95 м и массе 272 кг он может взять на борт до 100 кг веса. Правда, запас хода всего 250 км, а дистанционное управление и вовсе 4 км.

А петербургский производитель судостроительного оборудования ГК «Маринэк» к концу этого года намерен начать серийно выпускать программно-аппаратные комплексы для управления БЭК.

«Опора нацпроекта» по БПЛА — четыре компании Петербурга: АО «НПП „Радар ММС“», ООО «Специальный технологический центр», ООО «Геоскан» и «Алмаз-Антей». О них «Фонтанка» уже рассказывала. Производители авиационных беспилотных систем объединились на площадке «Технопарк Санкт-Петербурга».