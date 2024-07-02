КМЗ по требованию «Росатома» увеличил уставный капитал

Кингисеппский машиностроительный завод увеличил на 106 миллионов рублей уставный капитал, следует из данных платформы СПАРК, теперь он составляет 281 миллион рублей. Изменения в учредительные документы внесли накануне.



— Мы подписали с «Росатомом» два контракта, третий находится в проработке. «Росатом» хочет видеть, что наша компания устойчива и платежеспособна, — поделился 2 июля с «Фонтанкой» владелец и управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко.

Согласно первому контракту, заключенному с госкорпорацией, КМЗ изготовит гайковерт для ядерного реактора АЗС. Ранее эти механизмы для снятия крышек с реакторов в Россию поставляла немецкая компания Siempelkamp, КМЗ построит его в рамках импортозамещения. Стоимость контракта составляет, по данным Даниленко, 1 миллиард рублей. По второму контракту, также на 1 миллиард рублей, КМЗ изготовит 12 дизель-генераторов. Срок исполнения составит два года.