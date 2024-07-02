КМЗ по требованию «Росатома» увеличил уставный капитал

Кингисеппский машиностроительный завод увеличил на 106 миллионов рублей уставный капитал, следует из данных платформы СПАРК, теперь он составляет 281 миллион рублей. Изменения в учредительные документы внесли накануне.
— Мы подписали с «Росатомом» два контракта, третий находится в проработке. «Росатом» хочет видеть, что наша компания устойчива и платежеспособна, — поделился 2 июля с «Фонтанкой» владелец и управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко.
Согласно первому контракту, заключенному с госкорпорацией, КМЗ изготовит гайковерт для ядерного реактора АЗС. Ранее эти механизмы для снятия крышек с реакторов в Россию поставляла немецкая компания Siempelkamp, КМЗ построит его в рамках импортозамещения. Стоимость контракта составляет, по данным Даниленко, 1 миллиард рублей. По второму контракту, также на 1 миллиард рублей, КМЗ изготовит 12 дизель-генераторов. Срок исполнения составит два года.
Кингисеппский машиностроительный завод начинал в 2013 году со строительства кораблей, судов и плавучих конструкций, с прошлого года взял курс на импортозамещение. С апреля прошлого года 100% долей КМЗ владеет Михаил Даниленко. Последний раз завод публиковал финансовые показатели в 2018 году, однако в интервью «Фонтанке» Михаил Даниленко рассказал, что за 2022 год завод сумел нарастить выручку до 5 миллиардов рублей.
В мае этого года КМЗ заключил четыре контракта на сумму 2,76 миллиарда рублей на постройку 199 катеров для МЧС.