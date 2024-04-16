Петербургский завод заплатит более 75 миллионов рублей за срыв контракта с МЧС

Арбитражный суд Москвы взыскал с расположенного в Петербурге Кингисеппского машиностроительного завода почти 76 миллионов рублей по иску ФКУ «Центральная база измерительной техники МЧС», следует из материалов дела, с которыми «Фонтанка» ознакомилась 16 апреля.

Кингисеппский машиностроительный завод должен был передать катер заказчику до 1 декабря 2022 года, но из-за санкций недружественных стран не смог получить запроектированные иностранные комплектующие и достроить судно, о чем было сказано в заключении Торгово-промышленной палаты. При этом завод разработал документацию и изготовил необходимые составляющие, потратив на это 71,9 миллиона рублей, и изложил свои доводы во встречном иске, однако суд счел их несостоятельными и отметил, что заключение Торгово-промышленной палаты не является основанием для изменения сроков поставки товара.

