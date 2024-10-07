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Власть Общество «У нас сегодня не блогеры руководят, а закон и Конституция РФ»: губернатор Ставрополья высказался о задержании «Тринадцатого»

«У нас сегодня не блогеры руководят, а закон и Конституция РФ»: губернатор Ставрополья высказался о задержании «Тринадцатого»

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12 комментариев

Военный блогер Егор Гузенко («Тринадцатый») был задержан потому, что находится в федеральном розыске и оказал сопротивление полиции. Так объяснил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров инцидент с Гузенко, произошедший 5 октября в Новопавловске, в результате которого тот был сначала задержан, а потом арестован.

«Человек, который находится в федеральном розыске, вызывающе себя вел и, когда его задерживали, оказал сопротивление, — сказал глава Ставрополья и добавил: — Ну и что, что он блогер. У нас сегодня не блогеры, слава Богу, руководят, а закон и Конституция РФ».

«Два года человек находится в федеральном розыске, два года», — подчеркнул Владимиров. Он уточнил, что Гузенко появился на концерте, посвященном Дню города, в балаклаве.

«Понятное дело, что сотрудники полиции не имели права не среагировать», — сказал он и потребовал от подчиненных давать «правдивые комментарии» по этому делу. Также он попросил после беседы с арестованным доложить — «что у него происходит в голове».

В канале блогера после ареста появилось сообщение: «Результат ожидаемый, все будет хорошо».

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Комментарии
12
Антибункерный
1 час
И этот про какую-то Конституцию и законы. У нас правит ОПГ, прикидывающаяся президентами, депутатами и и т.д....
муматор
46 минут
Конституция? А он на память хоть одну статью назовёт?
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