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Власть Общество МЧС, СКР и ФСИН. Ряд генералов различных ведомств освободили от занимаемых должностей

МЧС, СКР и ФСИН. Ряд генералов различных ведомств освободили от занимаемых должностей

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1 комментарий

Несколько генералов из различных ведомств, среди которых МЧС, СКР и ФСИН, лишили должностей. Об этом в понедельник, 7 октября сообщает «Коммерсантъ».

Генералы из различных ведомств были освобождены от занимаемых должностей. Официально подтвердили отставку трех человек. Источник издания рассказал, что генерал-лейтенант юстиции Кирилл Левит, занимавший с 2014 года должность руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Воронежской области, ушел в отставку в связи с выходом на пенсию.

Как уточняет РБК, в пресс-службе МЧС заявили об уходе начальника подмосковного главка ведомства генерал-лейтенанта внутренней службы Сергея Полетыкина, который проработал в должности более 10 лет. Отмечается, что мужчина достиг предельного возраста, в связи с чем и был выведен за штат. Также подтвердили отставку генерал-лейтенанта внутренней службы Сергея Филиппова из ростовского главка МЧС. Согласно сайту МЧС, Филиппов занимал должность начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области с 2020 года.

Между тем РИА Новости пишет, что всего от занимаемых должностей освободили восемь генералов различных ведомств. Среди них, по данным агентства, замдиректора департамента оперативного управления МЧС генерал-майор Александр Молчанов, руководитель управления Следственного комитета по Ставропольскому краю генерал-майор юстиции Игорь Иванов, руководитель управления СК по Бурятии генерал-майор юстиции Вячеслав Сухоруков.

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Комментарии
1
282437267
3 минуты
место у кормушки нужно новым!
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