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Общество «Первый канал» перенес премьеру новой программы Познера

«Первый канал» перенес премьеру новой программы Познера

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4 комментария

Показ первой серии документального многосерийного фильма телеведущего и журналиста Владимира Познера «Турецкая тетрадь» перенесли на 14 октября. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Первого канала».

«Сегодня вечером состоится премьера фильма, посвященного предстоящему саммиту БРИКС. Показ „Турецкой тетради“ начнется с 14 октября», — указали в пресс-службе.

В беседе с агентством Познер сообщил, что Первый канал за четыре дня сообщил ему об изменениях в программе вещания и переносе выхода его шоу, также ему назвали причину такого решения. «Мне объяснили почему. Правда, я, если честно, не запомнил — там какая-то путаница с сеткой возникла. Насколько я знаю», — заключил он.

Ранее «Фонтанка» писала, что после информации о предстоящем выходе нового шоу «Турецкая тетрадь» Владимир Познер подтвердил сотрудничество с «Первым каналом», но информацию о своем возвращении назвал «некоторым преувеличением».

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Комментарии
4
Абрикосов
1 час
Познер - это лютый ВРАГ нашего государства! Деятелям согласовавшим данный цикл программ гражданство бы поменять по доброму! Ну не любишь ты свою Родину, ну езжай в европу, турцию, куда угодно... НАМ не мешай жить на СВОЕЙ ЗЕМЛЕ!!!
kolpankolpan
28 минут
Враг не враг,рассказать есть чего ему.От по уши обделавшихся коммунистических генсеков, с разными трибунными шляпами в ЦК оторвавшими от России куски для Украины.До бандитизма и воровства после и до 90х.
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