«Первый канал» перенес премьеру новой программы Познера

Показ первой серии документального многосерийного фильма телеведущего и журналиста Владимира Познера «Турецкая тетрадь» перенесли на 14 октября. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Первого канала».

«Сегодня вечером состоится премьера фильма, посвященного предстоящему саммиту БРИКС. Показ „Турецкой тетради“ начнется с 14 октября», — указали в пресс-службе.

В беседе с агентством Познер сообщил, что Первый канал за четыре дня сообщил ему об изменениях в программе вещания и переносе выхода его шоу, также ему назвали причину такого решения. «Мне объяснили почему. Правда, я, если честно, не запомнил — там какая-то путаница с сеткой возникла. Насколько я знаю», — заключил он.

Ранее «Фонтанка» писала, что после информации о предстоящем выходе нового шоу «Турецкая тетрадь» Владимир Познер подтвердил сотрудничество с «Первым каналом», но информацию о своем возвращении назвал «некоторым преувеличением».