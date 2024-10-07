Российские семьи с детьми в ближайшие три года поддержат 10 трлн рублей

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко озвучила сумму, выделенную на поддержку семей с детьми на ближайшую трехлетку — это около 10 трлн рублей. Кроме того, в России продолжат программу по созданию быстровозводимых объектов отдыха и оздоровления детей.

«Совокупный „детский бюджет“ на предстоящий трехлетний период составит около десяти триллионов рублей», — заявила Матвиенко. Ее слова 7 октября приводит пресс-служба СФ.

Совфед будет контролировать объекты детского оздоровления, школы и детсады в регионах, особенно, где демографические показатели растут. «В таких регионах надо поддерживать развитие социальных объектов опережающими темпами», — сообщила Матвиенко.

На поддержку программы по созданию быстровозводимых объектов отдыха и оздоровления детей на 2025–2027 годы выделено по 2 млрд рублей ежегодно.