Эти 8 напитков помогут вам согреться осенью — в них нет алкоголя

В российских городах уже холодает — самое время скрасить осенние будни вкусными согревающими напитками! Мы нашли 8 необычных рецептов из доступных ингредиентов. На любой вкус — от сбитня до безалкогольного сидра.

Вишневый сбитень

Вишневый сбитень с лимоном, медом и специями не только вкусный, но и невероятно полезный напиток. Вишня богата антиоксидантами, витаминами A и C. Мед славится антисептическими и противовоспалительными свойствами. А благодаря имбирю и специям сбитень сможет согреть вас даже в сильные морозы.

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Вам понадобятся:

вишня (свежая или замороженная) — 150 г,

вода — 1 л,

мед — 100 г,

лимон — 1/2 шт.,

корица — 1 палочка,

гвоздика — 4 бутона,

анис звездчатый — 1 шт.,

имбирь (свежий) — 10 г.

В кастрюлю налейте воду и доведите до кипения. Затем добавьте вишню, палочку корицы, гвоздику, звездчатый анис и нарезанный ломтиками свежий имбирь.

Уменьшите огонь и варите 15 минут, чтобы вишня и специи раскрыли свой аромат.

Затем добавьте мед и сок лимона. Тщательно перемешайте, пока мед не растворится полностью. Оставьте напиток на слабом огне еще на 5 минут.

В конце процедите готовый сбитень, чтобы удалить из напитка остатки вишни и специй. Украсьте ломтиками лимона — и можно подавать (ну или сразу пить)!

Какао с чили и апельсиновой цедрой

Как вы поняли по названию, этот напиток получится по-настоящему необычным. С приятной пикантной остротой и освежающими цитрусовыми нотками.

Вам понадобятся:

молоко (коровье или растительное) — 250 мл,

какао-порошок — 2 ст. л.,

сахар — 1–2 ч. л. (по вкусу),

молотый перец чили — щепотка,

молотая корица — щепотка,

апельсиновая цедра — 1 ч. л.,

ванильный экстракт — 1/4 ч. л.

Влейте молоко в кастрюлю и подогрейте его на среднем огне, не доводя до кипения. Зачем добавьте какао-порошок, сахар и хорошо перемешайте, чтобы не было комочков.

Теперь насыпьте перец, молотую корицу и апельсиновую цедру. Пусть кастрюля продолжит нагреваться — помешивайте какао, пока оно не станет горячим. Но не доводите до кипения.

Снимите кастрюлю с огня, добавьте ванильный экстракт и снова тщательно перемешайте.

Подавайте какао горячим, слегка посыпав корицей или апельсиновой цедрой для аромата и красоты.

Клюквенно-апельсиновый безалкогольный пунш

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Пунш традиционно готовится из фруктовых соков, сахара, воды и разнообразных специй. Обычно в него добавляют алкоголь, но мы за здоровый образ жизни, поэтому предлагаем обойтись без него. Получится не только полезнее, но еще и вкуснее.

Вам понадобятся:

клюквенный сок — 500 мл,

апельсиновый сок — 500 мл,

вода — 200 мл,

апельсин — 1 шт.,

клюква (свежая или замороженная) — 100 г,

мед или сахар — 2–3 ст. л. (по вкусу),

корица — 2 палочки,

гвоздика — 4 бутона,

анис звездчатый — 1 шт.

Налейте клюквенный и апельсиновый соки в кастрюлю вместе с водой. Затем положите туда же палочки корицы, гвоздику, звездчатый анис, клюкву и нарезанный ломтиками апельсин.

Подогрейте напиток на среднем огне, не доводя его до кипения. Добавьте мед или сахар и хорошо перемешайте. Варите на слабом огне около 10–15 минут, чтобы ароматы специй раскрылись, затем снимите с огня и дайте настояться под крышкой еще 5 минут.

Процедите пунш и подавайте горячим, украсив ломтиками апельсина и ягодами клюквы.

Горячий безалкогольный сидр

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Осень — время сбора урожая яблок, так что яблочный сидр идеально вписывается в этот сезон.

Вам понадобятся:

яблочный сок (натуральный, без добавленного сахара) — 1 л,

апельсин — 1 шт.,

корица — 2 палочки,

гвоздика — 5 бутонов,

анис звездчатый — 2 шт.,

имбирь (свежий) — 10 г,

мед или кленовый сироп — 2–3 ст. л. (по вкусу).

Налейте в кастрюлю яблочный сок и добавьте дольки апельсина. Затем положите в емкость палочки корицы, гвоздику, звездчатый анис и ломтики имбиря. Подогрейте смесь на среднем огне, не доводя до кипения.

Добавьте мед или кленовый сироп, хорошо размешайте до их полного растворения.

Затем оставьте сидр на слабом огне на 10–15 минут, чтобы специи полностью раскрыли свой вкус и аромат.

Процедите напиток и подавайте горячим, положив в чашки дольки апельсина и палочки корицы для красоты.

Тибетский масляный чай

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Это традиционный напиток тибетских кочевников, известный согревающими и энергетическими свойствами. Пить его особенно хорошо во время сильного холода или при высокой физической активности — он хорошо насыщает.

Вам понадобятся:

черный чай (лучше крупнолистовой) — 2 ст. л.,

вода — 500 мл,

молоко — 250 мл,

сливочное масло (лучше несоленое, традиционно используется масло из молока яка) — 2–3 ст. л.,

соль — 1/4 ч. л. (по вкусу).

Вскипятите воду и добавьте черный чай. Варите на среднем огне 5–10 минут. Затем отцедите чайные листья и снова влейте чай в кастрюлю. Добавьте молоко и доведите смесь до кипения.

Теперь положите в напиток сливочное масло и соль. Перелейте чай в блендер и взбейте — должна получиться однородная, слегка пенистая масса. Если нет блендера, воспользуйтесь венчиком.

Подавайте горячим, но будьте осторожны — не обожгитесь!

Пряный безалкогольный эггног

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Эггног — это традиционный напиток, популярный в США и Европе в холодное время года. Он представляет собой густой кремовый коктейль.

Вам понадобятся:

молоко — 500 мл,

сливки (10–15%) — 100 мл,

яйца — 3 шт.,

сахар — 3–4 ст. л. (по вкусу),

ванильный экстракт — 1 ч. л.,

молотая корица — 1/2 ч. л.,

молотый мускатный орех — 1/4 ч. л.,

гвоздика (молотая) — щепотка.

Подогрейте молоко и сливки в кастрюле на среднем огне, не доводя до кипения. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до однородной массы. Тонкой струйкой влейте теплое молоко в яичную смесь, постоянно помешивая, чтобы яйца не свернулись.

Перелейте смесь обратно в кастрюлю и держите на слабом огне, постоянно помешивая, пока она не загустеет. Только не кипятите! Когда смесь станет достаточно густой, снимите с огня и добавьте ванильный экстракт, корицу, мускатный орех и молотую гвоздику. Хорошо перемешайте.

Слегка остудите напиток и разлейте по чашкам. Подавайте, посыпав сверху щепоткой молотого мускатного ореха или корицей.

Горячий белый шоколад с матчей

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Насыщенный сливочный вкус белого шоколада идеально сочетается с землистыми и слегка травянистыми нотами матчи. Напиток получается мягким, сладким, с легкой горчинкой. Обязательно попробуйте!

Вам понадобятся:

молоко — 250 мл,

белый шоколад — 50 г,

порошок матча — 1/2 ч. л.,

сахар — по вкусу (по желанию),

ванильный экстракт — 1/4 ч. л. (по желанию).

Нагрейте молоко в кастрюле на среднем огне, не доводя до кипения. Добавьте белый шоколад и помешивайте, пока шоколад полностью не растает. Затем добавьте порошок матча и тщательно перемешайте венчиком, чтобы создать легкую пену.

Добавьте ванильный экстракт и сахар, если хотите сделать напиток слаще. После перелейте горячий напиток в кружку и подавайте, посыпав сверху щепоткой матчи.

Карамельный кофе с солью

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Этот напиток с неожиданным и изысканным сочетанием сладких и соленых вкусовых нот точно понравится вашим близким. А если подать его горячим, то вызовет ощущение уюта и тепла.

Вам понадобятся:

эспрессо — 1 порция,

молоко — 150 мл,

карамельный сироп — 1–2 ст. л. (по вкусу),

морская соль — щепотка,

взбитые сливки — по желанию,

карамельная стружка — для украшения (по желанию).

Приготовьте порцию эспрессо. В небольшой кастрюле подогрейте молоко, не доводя его до кипения, и взбейте его до образования легкой пены. Добавьте карамельный сироп и хорошо перемешайте.

Влейте горячее молоко в чашку с эспрессо, а затем посыпьте щепоткой морской соли. По желанию украсьте напиток взбитыми сливками и посыпьте карамельной стружкой.