Метро «Горный институт» больше не помеха. Трамваи на Васильевском острове возвращаются на круги своя

Трамваи № 1 и № 40 в Василеостровском районе снова начнут ходить по Косой линии и Детской улице с 7 ноября, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Четыре трамвая будут курсировать по маршруту № 1 по будням с интервалом в 13–16 минут. На маршрут № 40 выйдет 13 трамваев по будням и 12 по выходным, интервал движения составит 17–18 минут.

Движение трамваев № 1 и № 40 было закрыто на период строительства станции метро «Горный институт». Первый на время строительства был отменен на девять лет, а второй начал ходить от улицы Кораблестроителей до Тихорецкого проспекта.

Когда именно откроется станция метро «Горный институт», не известно. Планировалось, что это случится 1 сентября 2024 года.