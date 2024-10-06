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Город Метро «Горный институт» больше не помеха. Трамваи на Васильевском острове возвращаются на круги своя

Метро «Горный институт» больше не помеха. Трамваи на Васильевском острове возвращаются на круги своя

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1 комментарий

Трамваи № 1 и № 40 в Василеостровском районе снова начнут ходить по Косой линии и Детской улице с 7 ноября, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Четыре трамвая будут курсировать по маршруту № 1 по будням с интервалом в 13–16 минут. На маршрут № 40 выйдет 13 трамваев по будням и 12 по выходным, интервал движения составит 17–18 минут.

Движение трамваев № 1 и № 40 было закрыто на период строительства станции метро «Горный институт». Первый на время строительства был отменен на девять лет, а второй начал ходить от улицы Кораблестроителей до Тихорецкого проспекта.

Когда именно откроется станция метро «Горный институт», не известно. Планировалось, что это случится 1 сентября 2024 года.

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Комментарии
1
280766582
1 час
вы метро откройте а не трамваям помехи убирайте)
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