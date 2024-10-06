Умер актёр Андрей Неретин, игравший вымышленного депутата Виталия Наливкина

Актёр Андрей Неретин, игравший вымышленного депутата Виталия Наливкина, скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщает «Лента новостей Владивостока». Информацию о смерти актера также подтвердил РБК режиссер скетч-шоу «Виталий Наливкин» Андрей Клочков.

Причина смерти не называется. По предварительной информации, Неретин умер во сне. В августе он перенес в Санкт-Петербурге операцию по замене тазобедренного сустава и с трудом ходил. Вернувшись в Уссурийск, он проходил реабилитацию, но ситуация усугублялась тем, что он перестал сниматься, из-за чего сильно переживал, оставшись без работы. Неретин объявлял о сборе средств на оплату жилья и лекарств. По сведениям телеграм-каналов, недавно он перенес микроинсульт. В тех же источниках сообщается, что актер умер из-за оторвавшегося тромба.

В 2021 году полиция возбудила уголовное дело после ролика о Виталии Наливкине, где «депутат» решает проблему некачественных остановок при помощи РПГ. В квартирах у членов съемочной группы прошли обыски. Авторы роликов о вымышленном депутате записали обращение с просьбой о помощи. Однако сериал все же закрыли, и он не выпускается уже более двух лет.