«Мы не преступники». Заинтересовавшая полицию команда «депутата» Виталия Наливкина просит о помощи

Авторы роликов о вымышленном депутате из Уссурийска Виталии Наливкине прокомментировали ситуацию с возбуждением уголовного дела о хулиганстве после видео с РПГ на остановке.



По их словам, сюжет снимался вдали от жилых районов, а после остановку привели в порядок, претензий со стороны полиции и МЧС, как говорят авторы, не было.



«Спустя полтора месяца к нам врывается ОМОН, кладет нас лицом в пол и изымает всю аппаратуру. Далее нам зачитывают постановление о возбуждении против нас уголовного дела о тяжких хулиганских действиях… Якобы мы, снимая ролик вдали от жилых районов, грубо нарушили общественный порядок и причинили ущерб в размере 32 тысяч рублей», — говорится 10 ноября на странице авторов в Instagram.

