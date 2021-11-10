«Мы не преступники». Заинтересовавшая полицию команда «депутата» Виталия Наливкина просит о помощи

Авторы роликов о вымышленном депутате из Уссурийска Виталии Наливкине прокомментировали ситуацию с возбуждением уголовного дела о хулиганстве после видео с РПГ на остановке.
По их словам, сюжет снимался вдали от жилых районов, а после остановку привели в порядок, претензий со стороны полиции и МЧС, как говорят авторы, не было.
«Спустя полтора месяца к нам врывается ОМОН, кладет нас лицом в пол и изымает всю аппаратуру. Далее нам зачитывают постановление о возбуждении против нас уголовного дела о тяжких хулиганских действиях… Якобы мы, снимая ролик вдали от жилых районов, грубо нарушили общественный порядок и причинили ущерб в размере 32 тысяч рублей», — говорится 10 ноября на странице авторов в Instagram.
Теперь им вменяют ч. 3 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), которая предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы. Авторы считают, что причина внимания полиции не в указанном ролике. «Мы также понимаем, что решения по нам принимаются далеко не в нашем городе и крае», — говорится в сообщении.
«Друзья, в этот непростой период нам понадобятся ресурсы для юридической защиты. Если решите нас поддержать, будем очень благодарны!» — сказано на странице в Instagram.
Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело после ролика о Виталии Наливкине, где «депутат» решает проблему некачественных остановок при помощи РПГ. В квартирах у членов съемочной группы прошли обыски.