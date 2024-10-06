На пожаре в торговом центре в Дагестане пострадали спасатели. МЧС показывает кадры тушения

При тушении огня в торговом центре «Пир» на территории выставочного центра «Каспий экспо» в дагестанском Каспийске пострадали трое сотрудников МЧС. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: МЧС России

Все трое были госпитализированы с ожогами. Между тем пожар удалось локализовать на 700 квадратах; борьбу с огнем продолжают 78 специалистов и 23 единицы техники. Пресс-служба МЧС опубликовала видео тушения пожара.

Источник: МЧС России

Пожар начался в ТЦ около 12 часов 6 октября.