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Происшествия В дагестанском Каспийске загорелся торговый центр. Огонь стремительно охватывает здание

В дагестанском Каспийске загорелся торговый центр. Огонь стремительно охватывает здание

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1 комментарий

На территории выставочного центра «Каспий экспо» в дагестанском Каспийске 6 октября произошел пожар: огонь охватил 700 квадратных метров второго этажа торгового центра «Пир» и продолжает распространяться. Информация о ЧП появилась в телеграм-канале МЧС. Первые сообщения о возгорании начали поступать около 12 часов.

На видео, опубликованном службой, заметно, как пламя, охватившее чуть больше половины здания, вырывается наружу вместе с густыми клубами черного дыма. По предварительным данным, загорелся магазин игрушек. На месте работают пожарные. О пострадавших не сообщалось.

К тушению огня привлечены 39 специалистов и 13 единиц техники. По сведениям телеграм-каналов, при тушении пострадали трое спасателей — один был госпитализирован с ожогами, двоим, надышавшимся угарным газом, была оказана помощь на месте. Официально эти сведения пока не подтверждались.

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Комментарии
1
Guddd-Head
16 минут
Спички животным не игрушка
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