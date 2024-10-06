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Город Общество В Пушкине провели церемонию в память о евреях — жертвах нацизма. Чиновники сначала не разрешили ее, но потом передумали

В Пушкине провели церемонию в память о евреях — жертвах нацизма. Чиновники сначала не разрешили ее, но потом передумали

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3 комментария

В Петербурге 6 октября провели траурную церемонию у памятника евреям — жертвам нацизма, убитым во время оккупации Пушкина в годы Великой Отечественной войны. Администрация Пушкинского района сначала отказала в согласовании мероприятия, сославшись на коронавирусные ограничения, но потом передумала.

К полудню у «Формулы скорби» на пересечении Дворцовой и Московской улиц, вблизи Александровского парка собрались порядка 150 человек. Их встречала негромкая еврейская музыка.

«В последнее время мы приняли решение обойтись без речей и выступлений. Слова стремительно обесцениваются. Будут звучать только стихи и песни», — сказал один из организаторов.

У мемориала играли на скрипке, читали стихи о холокосте и исполняли песни — на идише и русском языке. В качестве чтецов главным образом выступали ученики еврейских школ Петербурга и участники программы обучения детей мигрантов русскому языку Еврейского общинного центра.

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Раввин Шауль Брук исполнил поминальную молитву «Эль мале рахамим». После этого в знак памяти о массовых расстрелах евреев каждый из участников встречи под звуки скрипки положил по камушку к подножию мемориала. Некоторые люди принесли также свечи и небольшие букеты цветов.

Неподалеку от сквера дежурил наряд полиции и сотрудники Росгвардии.

Памятник «Формула скорби» был установлен в октябре 1991 года в сквере на пересечении Дворцовой и Московской улиц. Именно в этой части города, в парках и садах в 1941 году происходили массовые расстрелы еврейского населения. Количество убитых оценивается как минимум в 200 человек.

По традиции у «Формулы скорби» люди встречаются почтить память погибших в первое воскресенье октября. Выбор этого месяца связан с тем, что вооруженные силы Германии вошли в Пушкин в конце сентября 1941-го, а начали учет и отстрел евреев в начале октября.

В ходе подготовки мероприятия в 2024 году Еврейский общинный центр сообщил о том, что впервые получил отказ в его согласовании. 30 сентября сотрудники Центра опубликовали письмо от администрации Пушкинского района, где было сказано: «Согласование указанного Вами публичного мероприятия администрацией не представляется возможным». На следующий день, 1 октября, на фоне новостей об отказе в СМИ и возмущенных обсуждений Еврейский общинный центр подал новое обращение с просьбой согласовать акцию — и разрешение получил.

В районной администрации сообщили «Фонтанке», что проблема была в формулировке: в первом уведомлении речь шла о «публичном мероприятии в форме собрания», а во второй раз — о «траурном мероприятии». Против траурного мероприятия чиновники возражать не стали и пообещали принять меры по обеспечению безопасности.

7 октября Израиль будет проводить траурные мероприятия в связи с годовщиной массовых убийств евреев в Нир-Озе, которые произошли в 2023 году во время атаки ХАМАС.

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Комментарии
3
266752848
11 минут
А чего так напряглись, испугались аналогий?
iigaza
1 час
Эх, согласись тов.Сталин отдать евреям Крым, то СВО не понадобилось бы.
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