Еврейскому общинному центру всё-таки разрешили траурное мероприятие 6 октября у «Формулы скорби»

В администрации пояснили, что сначала Еврейский общинный центр направил письмо с просьбой разрешить 6 октября «публичное мероприятие в форме собрания». В этом ему было отказано. После публикаций в СМИ и повторного обращения, с уже другой формулировкой, 1 октября акцию согласовали.

Мемориал «Формула скорби» в Пушкине был установлен в 1991 году в сквере на пересечении Дворцовой и Московской улиц, вблизи Александровского парка. В годы немецкой оккупации на этом месте расстреливали еврейское население. Траурную церемонию на этом месте проводили каждый год в первое воскресенье октября в память о первом расстреле (вермахт вошел в город 17 сентября, 4 октября местные евреи были должны явиться в комендатуру, после чего их держали в подвалах без воды и еды, а потом расстреливали и захоранивали в парках).