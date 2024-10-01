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Город Еврейскому общинному центру всё-таки разрешили траурное мероприятие 6 октября у «Формулы скорби»

Еврейскому общинному центру всё-таки разрешили траурное мероприятие 6 октября у «Формулы скорби»

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6 комментариев

Администрация Пушкинского района 1 октября сообщила «Фонтанке», что всё-таки согласовала Еврейскому общинному центру проведение траурного мероприятия 6 октября. Накануне стало известно, что сообщество впервые за 33 года получило отказ в проведении акции в память о расстрелах евреев в годы оккупации Пушкина у мемориала «Формула скорби».

В администрации пояснили, что сначала Еврейский общинный центр направил письмо с просьбой разрешить 6 октября «публичное мероприятие в форме собрания». В этом ему было отказано. После публикаций в СМИ и повторного обращения, с уже другой формулировкой, 1 октября акцию согласовали.

«От фонда поступило еще одно обращение — о проведении траурного мероприятия. Оно администрацией согласовано, приняты меры для обеспечения безопасности его проведения», — рассказали в пресс-службе администрации Пушкинского района «Фонтанке».

Мемориал «Формула скорби» в Пушкине был установлен в 1991 году в сквере на пересечении Дворцовой и Московской улиц, вблизи Александровского парка. В годы немецкой оккупации на этом месте расстреливали еврейское население. Траурную церемонию на этом месте проводили каждый год в первое воскресенье октября в память о первом расстреле (вермахт вошел в город 17 сентября, 4 октября местные евреи были должны явиться в комендатуру, после чего их держали в подвалах без воды и еды, а потом расстреливали и захоранивали в парках).

Первоначальный отказ в проведении традиционного мероприятия администрация обосновала коронавирусными ограничениями и отметила, что проведение собрания у мемориала «не представляется возможным». Еврейский общинный центр призывал приходить к «Формуле скорби» в частном порядке, чтобы всё же почтить память погибших.

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Комментарии
6
264044681
47 минут
а крестный ход и прочие увеселительные мероприятия в центре, значит, защищены от коронавируса?
Snow*
43 минуты
Армия Израиля начала наземную операцию на юге Ливана. Пушкинская администрация не смогла остаться в стороне.
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