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Происшествия Полиция задержала водителя микроавтобуса, сбившего девочку на Рябовском шоссе

Полиция задержала водителя микроавтобуса, сбившего девочку на Рябовском шоссе

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1 комментарий

Полиция процессуально задержала 65-летнего водителя микроавтобуса «Мерседес Бенц Спринтер». Как сообщает 6 октября ГУ МВД по Петербург и Ленобласти, мужчина сбил девочку-подростка в Красногвардейском районе. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.

«5 октября в 08-00 у дома 9А по Рябовскому шоссе 65-летний водитель автобуса „Мерседес Бенц Спринтер“ в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходившую проезжую часть 16-летнюю девушку. Пострадавшая с различными травмами, в тяжелом состоянии госпитализирована», — рассказали в главке полиции.

В ГУ МВД уточнили, что водитель в течение года 9 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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Комментарии
1
280303529
27 минут
Это хорошо. Ответственность за наезд на пешехода должна быть предельно жесткой.
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