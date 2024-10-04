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Общество Суд забрал у предпринимателя 24 пистолета и пулемета. Петербуржец не знал, что в школе стрелять нельзя

Суд забрал у предпринимателя 24 пистолета и пулемета. Петербуржец не знал, что в школе стрелять нельзя

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6 комментариев

Организатор мероприятия для школьников должен был рассказать детям о террористах и экстремизме, но для него все закончилось штрафом и конфискацией оружия. Он пять раз выстрелил в потолок актового зала.

О решении мирового судьи сообщает глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Индивидуальный предприниматель Олег Кудрявцев посетил одну из школ Фрунзенского района 4 сентября. Он принес 24 единицы различного оружия, все охолощенное. Демонстрация сопровождалась шумовым эффектом.

Судья установил, что Кудрявцев подобные мероприятия устраивает с 2014 года. На этот раз школой было заказано представление под названием «Будь готов!». Детям должны были рассказать о существовании террористической опасности и о том, как с ней бороться. Школе «концерт» обошелся в 15 тысяч рублей.

Сам Кудрявцев пояснил, что стрелял для привлечения внимания подростков, и дополнил, что проводил такие мероприятия неоднократно, но не на территории школ, «поэтому ему было неизвестно о том, что это запрещено законом».

Об оружии Кудрявцев никакие органы в известность не ставил, так как оно не боевое. Предпринимателя оштрафовали на 40 тысяч за стрельбу в не отведенных для этого местах и конфисковали у него все оружие, а именно:

АК кал. 7,62-39 МС 8472, АКМ кал. 7,62-39 ЯС2071, АКМ кал. 7,62-39 205433, АК-74 кал. 5,45-39 17677937, АКМС кал. 7,62-39 СА8702 ММГ, АК-12 кал. 7.62-39 19673677 ММГ, АКМ кал. 7,62-39 5001 ММГ, АКМ74У 341322, АКМ74С 5,45 39 03147615 ММГ, АКССХП 7,62-39 3176Л, АКМСХП 7,62-39 ЕН 5604, ПП «Бизон 9-18 117529», ВСС 7,62-39 КЕ0117, СВД 7,62-54, СВД-С 7,62-54 06159046, РПД ГК355, СКС 7,62-39 АО1705/ТМ 3963, РПК 74 М 5,45-39 2006, РПК 7,62-39 ПЯ6961, АКМ 7,62-39 ФХ2029, АКСУ 5,45-39 888360, РПГ П7 КУ727, «Стрела РПГ», «Стрела РПГ-26 5330189».

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Комментарии
6
111111111111118
1 час
Мимо тёщиного дома я без шуток не хожу. То ей тот в окошко суну. а то эту покажу...
282796757
9 минут
Скоро на "разговорах о главном" и неохолщенное в дело пойдет.
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