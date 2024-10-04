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Общество Цукерберг стал вторым самым богатым человеком в мире

Цукерберг стал вторым самым богатым человеком в мире

1 178
3 комментария

Основатель Facebook* и Meta** Марк Цукерберг стал вторым самым богатым человеком в мире, уступив бизнесмену Джеффу Безосу. Как сообщает NBCnews, его состояние оценивается в 206 млрд долларов. На третьем месте остается Илон Маск с состоянием около 156  млрд долларов.

С начала 2024 года Цукерберг смог заработать еще 78 млрд долларов благодаря тому, что акции Meta** с января подорожали на 68 % — с 346 долларов до 582 долларов.

В Meta** в последнее время серьезно инвестируют в развитие искусственного интеллекта для оптимизации работы рекламы на платформе. Из-за обновления на iOS политики конфиденциальности, которое лишило Meta** части возможностей по отслеживанию действий пользователей, компании придется потратить еще 10 млрд долларов.

*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.

** Компания Meta признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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Комментарии
3
Cashmare
40 минут
ниче не понял. цукерман стал вторым, обойдя безоса. значит безос стал третьим. но третий маск. таки интрига, а кто первый, и кто таки третий?
282694747
51 минута
Просто интересно, если бы он был резидентом в России насколько бы его развели в ФСБ и в налоговой?Это же не Блиновская….
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