Основатель Facebook* и Meta** Марк Цукерберг стал вторым самым богатым человеком в мире, уступив бизнесмену Джеффу Безосу. Как сообщает NBCnews, его состояние оценивается в 206 млрд долларов. На третьем месте остается Илон Маск с состоянием около 156 млрд долларов.

С начала 2024 года Цукерберг смог заработать еще 78 млрд долларов благодаря тому, что акции Meta** с января подорожали на 68 % — с 346 долларов до 582 долларов.

В Meta** в последнее время серьезно инвестируют в развитие искусственного интеллекта для оптимизации работы рекламы на платформе. Из-за обновления на iOS политики конфиденциальности, которое лишило Meta** части возможностей по отслеживанию действий пользователей, компании придется потратить еще 10 млрд долларов.

*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.

** Компания Meta признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.