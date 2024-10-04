Силовиков на рынки Петербурга привело дело о взятке. В военкомат уехали более 150 человек

Источник: ГУ СК России по Санкт-Петербургу







Сотрудники СК по Адмиралтейскому району расследуют уголовное дело о получении взятки в отношении участкового МВД. В связи с этим 4 октября СК совместно с военными следователями, представителем военкома города, при силовой поддержке Росгвардии, МВД и военной полиции провели рейд на Сенном и Апраксином рынках, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Источник: ГУ СК России по Санкт-Петербургу

Силовики проверяли иностранных граждан на нарушение миграционного законодательства, а также «новых граждан РФ», которые после получения российского паспорта не встали на воинский учет. Проверке подверглись более 600 человек, в том числе иностранных, из них выявлено более 60 человек с административными нарушениями, включая постановку на воинский учет, еще 13 имели нарушения по части миграционного законодательства.

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В итоге более 150 человек отправили в военкомат, где их поставят на воинский учет, нелегалы будут привлечены к административной ответственности.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о комплексном рейде, проводимом силовиками в районе Сенной площади. Читатели утверждали, что проверке подвергались и студенты в ТК «Сенная».