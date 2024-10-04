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Город КГИОП согласовал строительство ЖК на территории Мытного двора в Центральном районе Петербурга

КГИОП согласовал строительство ЖК на территории Мытного двора в Центральном районе Петербурга

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Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) выдал положительное заключение на строительство жилого комплекса на территории Мытного двора. На соответствующую пометку на сайте ведомства «Фонтанка» обратила внимание 4 октября. Застройщик обязуется сохранить сам Мытный двор, который был построен в конце XVIII века и имеет статус объекта культурного наследия.

Заказчиком строительства ЖК выступает ООО «Специализированный застройщик „Новгородский“». По данным системы СПАРК, общество принадлежит ООО «Формсити». Осенью 2023 его дочерняя компания Formula City приобрела имущественный комплекс Мытного двора и проектную документацию по его реконструкции у девелопера «Охта Групп».

Будущий жилой комплекс высотой в четыре этажа построят на участке площадью 1,7 га на Евгеньевской улице, 2. Он будет включать порядка 30 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, а также подземную автостоянку. Здесь появится больше 300 квартир.

Ожидается, что застройщик восстановит существующие корпуса Мытного двора и воссоздаст утраченный. Вместе они сформируют прямоугольный контур. По проекту, согласованному Градсоветом в 2023 году, внутри этого контура появится еще несколько зданий.

Ранее сообщалось, что строительство ЖК планируют завершить к 2028 году. Общий объем инвестиций оценивали в 10 млрд рублей.

«Фонтанка» показывала , какой облик жилого комплекса на территории Мытного двора согласовал Градостроительный совет.

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