Антициклон с запада рассеет облака над Петербургом. Подробный прогноз на выходные

Источник: Михаил Огнев / Фонтанка.ру







Сегодня атмосферный фронт сохранит в Петербурге преимущественно облачную, с небольшими дождями, и холодную погоду. В первый выходной день в формирование метеоусловий в регионе вмешается гребень антициклона. Надвигаясь с северо-запада, он примется рассеивать облака и прекратит дожди. Сохранится его влияние и в ночь на воскресенье, а днём новую порцию облаков и небольших дождей принесёт к берегам Невы очередной фронтальный раздел, на этот раз приближающийся с юго-запада. Сегодня, а также в предстоящие выходные возможны сильные магнитные бури. Об этом 4 октября рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня, в пятницу, облачно, с неустойчивыми прояснениями, местами небольшие дожди. Днём +9…+11 °С. Ветер северный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В субботу облачно с прояснениями, без осадков. Ночью +4…+6 °С, днём — +11…+13 °С. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ночью +5…+7 °С, днём — +12…+14 °С. Ветер юго-восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

По предварительному прогнозу, новая неделя в Петербурге начнётся с влияния гребня очередного скандинавского антициклона. Облаков в небе станет меньше, прекратятся дожди, а температура ожидается немного выше климатической нормы — днём термометры покажут +12…+14 °С.