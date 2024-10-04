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Город Антициклон с запада рассеет облака над Петербургом. Подробный прогноз на выходные

Антициклон с запада рассеет облака над Петербургом. Подробный прогноз на выходные

Начиная с пятницы вероятны сильные магнитные бури

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1 комментарий

Сегодня атмосферный фронт сохранит в Петербурге преимущественно облачную, с небольшими дождями, и холодную погоду. В первый выходной день в формирование метеоусловий в регионе вмешается гребень антициклона. Надвигаясь с северо-запада, он примется рассеивать облака и прекратит дожди. Сохранится его влияние и в ночь на воскресенье, а днём новую порцию облаков и небольших дождей принесёт к берегам Невы очередной фронтальный раздел, на этот раз приближающийся с юго-запада. Сегодня, а также в предстоящие выходные возможны сильные магнитные бури. Об этом 4 октября рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня, в пятницу, облачно, с неустойчивыми прояснениями, местами небольшие дожди. Днём +9…+11 °С. Ветер северный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В субботу облачно с прояснениями, без осадков. Ночью +4…+6 °С, днём — +11…+13 °С. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ночью +5…+7 °С, днём — +12…+14 °С. Ветер юго-восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

По предварительному прогнозу, новая неделя в Петербурге начнётся с влияния гребня очередного скандинавского антициклона. Облаков в небе станет меньше, прекратятся дожди, а температура ожидается немного выше климатической нормы — днём термометры покажут +12…+14 °С.

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Комментарии
1
280206998
1 час
764 мм от. ст выше нормы или ниже? Определитесь!
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