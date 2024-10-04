Метеозависимым приготовиться. Землю ждут три дня магнитных бурь

Магнитосферу Земли будет штормить минимум три дня. Метеозависимым людям предстоят непростые выходные. Учитывая последнюю мощную вспышку на Солнце, окончание магнитных бурь теперь ожидается только в начале понедельника, пишет 4 октября ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии, бури начнутся в середине пятницы. Ожидается, что они временами будут достигать сильного уровня — G3.

Накануне около 15 часов по московскому времени зарегистрировали самую крупную вспышку на Солнце с 2017 года, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Она имела балл X9.1. Только недавно, ночью 2 октября, зафиксировали вспышку уровнем X7.1, которую называли второй по мощности за последние 7 лет.