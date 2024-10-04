Холодный атмосферный фронт принес в Петербург облака

Небо в Петербурге затянуло облаками из-за холодного атмосферного фронта, который крае задел регион. О погоде 4 октября рассказывает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Периодически через тучи будет пробиваться солнце. Местами пройдут небольшие дожди. Температура в городе в рамках своей климатической нормы.
Температура воздуха +9…+11 градусов, в Ленинградской области +7…+12 градусов. Ветер северный 4-9 м/с. В субботу без осадков и +10…+12 градусов.
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