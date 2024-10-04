На Камчатке застрявшая на отмели семья косаток смогла уйти в открытое море. Животных спасали два дня

На Камчатке четыре косатки смогли выйти из узкого лимана реки Большая Воровская. Кадрами выхода семьи в открытое море поделилось МЧС России 4 октября.

Источник: МЧС России

Спасательная операция длилась два дня. Утром 2 октября появилась информация, что в лимане устья реки Большая Воровская косатки попали в беду. Из-за отлива животные не могли дышать. Их поливали водой и периодически перемещали на более глубокий участок, передвигая вручную на брезенте.

Когда животные 3 октября уже смогли плавать свободно, они не смогли найти выход в открытое море и снова оказались в западне из-за отлива в паре километров от того места, где их спасали первый раз.