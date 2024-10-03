Пользователей «2ГИС» просят привязать номер телефона к учетной записи. Вход через Apple и Google скоро станет недоступен

Пользователи электронного справочника с картами городов «2ГИС» стали получать 3 октября уведомления о необходимости привязать номер телефона к учетной записи. Это объясняется тем, что вход через Apple и Google скоро станет недоступен по новым требованиям законодательства РФ.
«Добавьте телефон, чтобы не потерять аккаунт», сказано в сообщении. Это даст возможность войти в приложение после его блокировки. Также останется опция зайти в «2ГИС» посредством соцсети.
3 октября приложение «Авито» исчезло из Google Play, а накануне такая же судьба постигла приложение RuTube.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.