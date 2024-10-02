RuTube пропал из Google Play. В российском сервисе сообщили о «забавной путанице»

Приложение RuTube 2 октября пропало из магазина приложений для Android Google Play. Корреспондент «Фонтанки» убедился, что на территории России программа отсутствует в подборках приложений в различных категориях и в выдаче при введении поискового запроса.

Ранее сегодня пресс-служба отечественного видеохостинга сообщила, что Google Play пытается заблокировать приложение RuTube «почти во всех странах», но техногигант «запутался с санкциями», и вышла «забавная путаница». Якобы в результате введенных ограничений приложение RuTube стало доступно только в США.

«Россияне удивляются, что их национальный видеохостинг внезапно стал „голливудским эксклюзивом“, — говорится в пресс-релизе. — Google устроил культурный обмен».

Ранее приложение RuTube пропало из онлайн-магазина AppStore.