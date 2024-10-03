«Жизни важнее, чем любые застройки»: Зеленский прокомментировал вывод украинских войск из Угледара

Президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным решение руководства вооруженных сил страны отступить из города Угледар в Донецкой народной республике и вывести оттуда войска. Об этом он сказал 3 октября на пресс-конференции с новым генсеком Североатлантического альянса (НАТО) Марком Рютте.

Украинский президент заявил, что невозможно остановить наступление российских войск «без соответствующего оружия», и отметил, что необходимо беречь жизни бойцов, потому что «они важнее, чем любые застройки» ( цитата по «Ведомостям»).

Угледар расположен примерно в 60 километрах к юго-западу от Донецка. На момент начала специальной военной операции его население составляло около 15 тысяч человек. О взятии города власти ДНР заявили в марте 2022 года, но уже в июне Минобороны России объявило, что позиции в Угледаре вновь заняли подразделения ВСУ. До последнего времени город был самым юго-восточным пунктом сосредоточения украинских сил.