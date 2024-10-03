Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

1 м/c,

с-в.

 764мм 87%
Подробнее
1 Пробки
USD 95,03
EUR 104,87
Снова вирус летучих мышей
Вечные заборы
Криптобиржа и обыски
Что такое Кудрово
Промышленный Петербург
Блатные номера вернулись
Иран атаковал Израиль
Из окопа в СИЗО — за педофилию
Рейтинги «Фонтанки»
Общество «Жизни важнее, чем любые застройки»: Зеленский прокомментировал вывод украинских войск из Угледара

«Жизни важнее, чем любые застройки»: Зеленский прокомментировал вывод украинских войск из Угледара

1 979
11 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным решение руководства вооруженных сил страны отступить из города Угледар в Донецкой народной республике и вывести оттуда войска. Об этом он сказал 3 октября на пресс-конференции с новым генсеком Североатлантического альянса (НАТО) Марком Рютте.

Украинский президент заявил, что невозможно остановить наступление российских войск «без соответствующего оружия», и отметил, что необходимо беречь жизни бойцов, потому что «они важнее, чем любые застройки» (цитата по «Ведомостям»).

Ранее сегодня Министерство обороны России официально заявило о взятии под контроль Угледара.

Угледар расположен примерно в 60 километрах к юго-западу от Донецка. На момент начала специальной военной операции его население составляло около 15 тысяч человек. О взятии города власти ДНР заявили в марте 2022 года, но уже в июне Минобороны России объявило, что позиции в Угледаре вновь заняли подразделения ВСУ. До последнего времени город был самым юго-восточным пунктом сосредоточения украинских сил.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в городе остается около 115 мирных жителей. Планы по восстановлению города будут выстраиваться после его разминирования.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Антишерсть
41 минута
Все правильно думает и говорит. Сохраняй жизни солдат, сдавай Киев и все закончится.
Сила в Правде!!
1 час
и что построит пушилин там десяток мечетей как в марике и заселит туда братьев не наших?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Ленстройтрест» стал победителем конкурса «Лидер строительного качества»
2 октября, 18:05
Новости компаний
Социальные объекты «Главстрой Санкт-Петербург» — «Лидеры строительного качества»
2 октября, 16:51
Новости компаний
На форуме подвели итоги пилотного проекта по экспертизе проектной документации по ЦИМ
2 октября, 16:11
ТОП 5
Новости компаний
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
БСПБ — малому и среднему бизнесу: предложение по РКО ко Дню рождения Банка
3 октября, 16:50
В GloraX Экосити появятся общественные пространства с иммерсивными маршрутами
3 октября, 16:25
Группа «Эталон» вошла в перечень компаний с развитием ESG на уровне «выше среднего»
3 октября, 15:40
Setl Group лидирует по объему ввода жилья в Санкт-Петербурге
3 октября, 15:05
На тепловых сетях от котельной «Петербургтеплоэнерго» в Сестрорецке прошла противоаварийная тренировка
3 октября, 12:19
«Ленстройтрест» стал победителем конкурса «Лидер строительного качества»
2 октября, 18:05
Будьте здоровы! В Пушкинском районе появится современный поликлинический комплекс
2 октября, 18:00
Социальные объекты «Главстрой Санкт-Петербург» — «Лидеры строительного качества»
2 октября, 16:51
На форуме подвели итоги пилотного проекта по экспертизе проектной документации по ЦИМ
2 октября, 16:11
«ПСК Эксперт» Блеснем «архиллектом». Часть вторая
2 октября, 14:15
Сто лауреатов премии «Любимый малый бизнес» получат по миллиону на развитие своего делаПредставители малого и микробизнеса могут принять участие в ежегодной премии Сбера «Любимый малый бизнес». 100 победителей премии получат по 1 млн рублей на развитие бизнеса, а 10 обладателей Гран-при дополнительно будут награждены сертификатами на отдых на всесезонном курорте «Манжерок» в Республике Алтай. Регистрация участников стартует 1 октября и продлится до 15 ноября 2024 года. Подать заявку могут как клиенты Сбера, так и те, кто еще не открыл счет для бизнеса в Сбере. Главное ― успеть его открыть до 15 ноября.
2 октября, 11:54