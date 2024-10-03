«Партия — это Ленин, а Дуров — Telegram». Эксперт о том, почему мессенджер сбоит чаще (спойлер: не из-за Павла)

Источник: Zuma\TASS







О том, почему проблемы стали возникать так часто, «Фонтанка» спросила эксперта.

Почему Telegram сбоит чаще

«Как правило, сбой возникает либо из-за аппаратных ошибок, когда ломаются сервера в центрах обработки данных, магистрали, либо из-за программных сбоев, когда заводят новое программное обеспечение и оно не стыкуется по определённым причинам со старым», — объясняет глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

По его словам, при увеличении количества пользователей, а соответственно, и нагрузки на мессенджер, тоже могут учащаться сбои в Telegram.

В июле 2024 года Павел Дуров писал, что число пользователей сервиса составляет 950 миллионов человек по всему миру.

Между тем проблемы в работе любого сервиса, в том числе Telegram, могут быть разного масштаба — от локальных до глобальных, напоминает Кусков. В первом случае, при сбоях в России, это может свидетельствовать о том, что из строя вышел софт, находящийся на территории страны, или магистраль. При глобальных проблемах речь, по его словам, как правило, идет о масштабных хакерских атаках. Тогда мессенджер «падает» и в Европе, и в Америке, и в России.

Задержание Дурова и нахождение во Франции тут ни при чем

«Программа Telegram не зависит от того, находится он (Павел Дуров. — Прим. ред.) в спальне или в гостиной, во Франции или в Нью-Йорке, — она типологически распределена по карте регионов. Я понимаю, что партия — это Ленин, а Дуров — это Telegram, но все-таки в компании работает достаточно большое количество людей, которые ею управляют сейчас», — говорит Денис Кусков.

Опасные игры в надежность

Денис Кусков вспоминает, что раньше Павел Дуров неоднократно обвинял WhatsApp и Facebook* (принадлежат корпорации Meta**, которая запрещена в РФ как экстремистская) в ненадежности, при этом говоря о том, что Telegram — это другое дело.



«Такая игра очень опасна — ни одно технологическое средство, ни один ресурс не может дать стопроцентную гарантию, что он не будет сбоить. Это невозможно по определению. Поэтому надо работать на перспективу, то есть чтобы можно было выдерживать определённую нагрузку, увеличение нагрузки, чтобы обеспечивать бесперебойную работу, а в случае возникновения каких-то форс-мажоров оперативно их решать», — подчеркивает глава TelecomDaily.

Сбои в работе Telegram начались не в октябре. Несколько довольно масштабных были зафиксированы летом. Последний из крупных, правда, коснулся сразу нескольких сервисов и мессенджеров в России, он был зафиксирован 21 августа. Сильнее всего тогда зацепило пользователей Telegram — приложение и десктопная версия не работали около получаса. Тогда причины сбоев прокомментировали в Роскомнадзоре. Там заявили, что отечественные сервисы подверглись очередной DDoS-атаке.

Днем 3 октября ТАСС сообщал том, что проблемы не только у «Телеграм» — сбои могли наблюдаться и на ряде других сайтов в российском сегменте интернета. При этом в Координационном центре доменов RU/РФ заявили: «Домены верхнего уровня .RU и .РФ работают стабильно. Сбоев в системе регистрации не наблюдаем».

* Запрещен на территории России.

**Запрещена в России как экстремистская организация.