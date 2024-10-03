Похищенного кенгурёнка Кроша нажли живым в Подмосковье. Подозреваемый приходил в полицию с крокодилом



Кенгуренок Крош, похищенный из ярославского зоопарка, обнаружены живым в подмосковном городе Королев, сообщила 3 октября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Его передали ветеринарам.

Источник: МВД РФ

Подозреваемого в краже поймали накануне на железнодорожном вокзале во Владимирской области. Судя по кадрам, при задержании в клетчатой сумке мужчины правоохранители обнаружили одно из животных. Второй кенгуренок погиб.

По данным источника 76.RU в вологодской полиции, подозреваемый — тихий, крайне необщительный человек. В последние годы 31-летний мужчина жил в бабушкином деревянном доме в селе Тарногский Городок Вологодской области. Алкоголем не злоупотребляет и не курит. Имеет особенности роста и выглядит как ребенок.

Четыре года назад он ошарашил вологодских полицейских, явившись в отдел с крокодилом в сумке. Мужчина на тот момент был с условно-досрочным освобождением и пришел в отдел полиции, чтобы попросить возможность переехать в Сочи, для рептилии был бы более подходящий климат.

По предварительным данным, к настоящему моменту зафиксирована кража как минимум трех детенышей кенгуру. Первого украли 27 сентября в Заволжском районе Ярославля: утром неизвестный проник в зоопарк и забрал животное по кличке Крош. Через три дня пропажу двух кенгуру заметили в Калужской области.