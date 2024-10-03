Запуск вертолета на матче «Зенита» обойдется подросткам штрафом до 20 тыс. рублей

Трех подростков, запустивших радиоуправляемый вертолетик во время футбольного матча на «Газпром Арене», привлекли к административной ответственности. Теперь школьники могут заплатить за свои развлечения до 20 тысяч рублей. Об этом 3 октября «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В пресс-службе ведомства уточнили, что подростки привлечены к административной ответственности по статье 20.31 КоАП РФ. По ней юные зрители могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 20 тысяч рублей за нарушение правил поведения во время официальных спортивных соревнований.

2 октября во время матча между «Зенитом» и тольяттинским «Акроном» пришлось сделать вынужденный перерыв из-за того, что игрушечный вертолет упал на футбольное поле.