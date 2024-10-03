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Общество Спасенные накануне косатки вновь застряли на мелководье на Камчатке

Спасенные накануне косатки вновь застряли на мелководье на Камчатке

Операция по спасению семейства косаток на Камчатке продолжается. Животным не удалось выйти в море, и они вновь застряли на мели.

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3 комментария

Четыре косатки, застрявшие накануне в лимане устья реки Большая Воровская, утром 3 октября уплыли с мелководья к открытому морю, но не успели найти узкий выход из лимана, рассказали в пресс-службе МЧС России. Во время отлива животные вновь оказались в ловушке на мелководье примерно в двух километрах от того места, где их спасали в среду.

На место прибыли спасатели и волонтеры. Они поливают животных водой, чтобы у тех не пересыхала кожа. Косатки почти полностью находятся в воде, волонтеры контролируют ситуацию, рассказал глава Соболевского района Андрей Воровский. Его видео с места событий опубликовал во «ВКонтакте» министр по чрезвычайным ситуациям Камчатки Сергей Лебедев.

Утром 2 октября (по московскому времени) появилась информация, что в лимане устья реки Большая Воровская на Камчатке застряла семья косаток. Был разработан план спасения. Из-за отлива животные не могли дышать. Их поливали водой и периодически перемещали на более глубокий участок, передвигая вручную на брезенте. Днем сообщали, что косатки вновь могут свободно плавать.

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Комментарии
3
гастарбайтер
9 минут
В океане всю рыбу выловили и всех тюленей перебили - вот они и жмутся к берегу, где хоть какого-нибудь серфера или дайвера можно съесть...
Ипсилон Ц
34 минуты
помпу на плоту не судьба? купите им мозги
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