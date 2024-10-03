Спасенные накануне косатки вновь застряли на мелководье на Камчатке

Источник: МЧС России / Telegram

Четыре косатки, застрявшие накануне в лимане устья реки Большая Воровская, утром 3 октября уплыли с мелководья к открытому морю, но не успели найти узкий выход из лимана, рассказали в пресс-службе МЧС России. Во время отлива животные вновь оказались в ловушке на мелководье примерно в двух километрах от того места, где их спасали в среду.

На место прибыли спасатели и волонтеры. Они поливают животных водой, чтобы у тех не пересыхала кожа. Косатки почти полностью находятся в воде, волонтеры контролируют ситуацию, рассказал глава Соболевского района Андрей Воровский. Его видео с места событий опубликовал во «ВКонтакте» министр по чрезвычайным ситуациям Камчатки Сергей Лебедев.

Источник: Сергей Лебедев / «ВКонтакте»

Утром 2 октября (по московскому времени) появилась информация, что в лимане устья реки Большая Воровская на Камчатке застряла семья косаток. Был разработан план спасения. Из-за отлива животные не могли дышать. Их поливали водой и периодически перемещали на более глубокий участок, передвигая вручную на брезенте. Днем сообщали, что косатки вновь могут свободно плавать.