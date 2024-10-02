На Камчатке спасли семью косаток, застрявшую на отмели. Показываем проводы морских обитателей

Операция по спасению четырех косаток, попавших на мель в лимане устья реки Большая Воровская на Камчатке, завершена. Морские обитатели пустились в свободное плавание. Об этом в среду, 2 октября, сообщает министр по чрезвычайным ситуациям Камчатки Сергей Лебедев.

Как рассказывает Лебедев, застрявшие в камчатском лимане косатки снова могут свободно плавать. Тем не менее об окончательном спасении животных можно будет говорить только утром 3 октября — тогда станет ясно, удалось ли косаткам найти выход из устья реки. До тех пор лодка со спасателями будет провожать морских обитателей, пока их видно.

«Огромное спасибо всем тем, кто беду косаток воспринял как свою. Спасибо всем, кто весь день стоял по пояс в ледяной воде и поливал косаток, боролся за их жизнь. Спасибо, добрые и прекрасные северяне — жители Камчатки, за то, что сохранили 4 жизни великолепных морских существ», — подчеркивается в сообщении.