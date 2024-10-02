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Общество На Камчатке спасли семью косаток, застрявшую на отмели. Показываем проводы морских обитателей

На Камчатке спасли семью косаток, застрявшую на отмели. Показываем проводы морских обитателей

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3 комментария

Операция по спасению четырех косаток, попавших на мель в лимане устья реки Большая Воровская на Камчатке, завершена. Морские обитатели пустились в свободное плавание. Об этом в среду, 2 октября, сообщает министр по чрезвычайным ситуациям Камчатки Сергей Лебедев.

Как рассказывает Лебедев, застрявшие в камчатском лимане косатки снова могут свободно плавать. Тем не менее об окончательном спасении животных можно будет говорить только утром 3 октября — тогда станет ясно, удалось ли косаткам найти выход из устья реки. До тех пор лодка со спасателями будет провожать морских обитателей, пока их видно.

Министр выразил благодарность всем неравнодушным, кто участвовал в освобождении семьи косаток.

«Огромное спасибо всем тем, кто беду косаток воспринял как свою. Спасибо всем, кто весь день стоял по пояс в ледяной воде и поливал косаток, боролся за их жизнь. Спасибо, добрые и прекрасные северяне — жители Камчатки, за то, что сохранили 4 жизни великолепных морских существ», — подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что семья косаток застряла на отмели в лимане устья реки Большая Воровская на Камчатке. В ГУ МЧС разработали план спасения животных. Из-за отлива и мелководья косатки не могли дышать, поэтому их поливали водой и периодически перемещали в более глубокое место, перевозя на брезенте, — чтобы, когда начнётся прилив, они смогли уплыть в открытое море. Всё это приходилось делать вручную, так как дно лимана покрыто илом и техника подойти не может.

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Комментарии
3
468448899643
1 час
вот такие должны быть все новости ну еще про панду Катюшу
dervish
41 минута
Слава спасателям!!!
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