Приговоренный за порчу Корана Никита Журавель обвиняется в госизмене

Прокуратура уже передала в суд дело о госизмене в отношении Никиты Журавеля. Молодого человека судили в Чечне за сожжение Корана в Волгограде.

Об утверждении обвинительного заключения сообщает Генпрокуратура 3 октября, дело на этот раз расследуется все же в Волгоградской области. По версии следствия, Журавель сам в мессенджерах связался с СБУ и предложил помощь. Утверждается, что он отправлял собеседнику с Украины видео ж/д состава с военной техникой.

Дело передано в суд. За Коран Журавель в феврале 2024 года получил три с половиной года колонии. После того как молодого человека на время следствия этапировали в Чечню, у него состоялось «знакомство» с сыном главы республики Адамом Кадыровым. Подросток несколько раз ударил Журавеля, процесс был снят на видео и опубликован самим Кадыровым.