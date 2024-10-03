Губернатор Воронежской области сообщил о массированном налете беспилотников. Сбито более 10, опасность сохраняется

В Воронежской области ночью со среды на четверг силами ПВО были сбиты десять беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале утром 3 октября сообщил губернатор Александр Гусев.

По сведениям главы региона, в результате налета БПЛА и отражения атаки никто не пострадал и обошлось без повреждений. Но режим опасности атаки дронов в регионе все еще сохраняется, отметил Гусев.

В последний раз регион подвергался масштабной атаке беспилотников в конце сентября. Тогда за всю ночь было сбито около 20 БПЛА.