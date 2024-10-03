Из ряда в ряд. Появились кадры за минуту до смертельной аварии на КАД, в которой погибла 20-летняя беременная

Смертельное ДТП с участием четырех машин произошло на внешнем кольце КАД в Пушкинском районе Петербурга днем 2 октября. Telegram-канал «Мегаполис / ДТП и ЧП / Санкт-Петербург / Питер» опубликовал видео за минуту до роковой трагедии.

Источник: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |

На кадрах можно заметить, как черная Infiniti двигается со скоростью выше средней в потоке. Автомобиль перестраивается из ряда в ряд, не соблюдая необходимую дистанцию на трассе, после чего пропадает из объектива видеорегистратора очевидца, уходя в отрыв. Однако через несколько десятков секунд машина вновь появляется на видеозаписи, но в виде груды метала.

В «японце» в момент аварии сидело трое — 22-летний водитель, его 20-летняя супруга, находившаяся на шестом месяце беременности, и друг семьи. Все трое были госпитализированы. Водитель автомобиля самостоятельно сбежал из больницы, жена погибла от полученных травм, а приятель находится в медучреждении в тяжелом состоянии.

Помимо Infiniti участниками ДТП стал Chevrolet, за рулем которого сидела 33-летняя женщина, грузовик Volvo, стоявший на обочине, и Toyota с 44-летним водителем.

В отношении водителя Infiniti возбуждено уголовное дело по статье 264, части 3 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчину разыскивают.